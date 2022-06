Kek prevzel odgovornost, a pravi, da je morda čas za spremembe

"Ta tekma ima veliko stičnih točk s tisto ob porazu v Splitu proti Hrvaški, tekma, na kateri moraš pokazati jajca. Sicer pa sem jaz za vse odgovoren, vodim in postavljam ekipo in to res ni bilo dobro. Proti Švedom je še bilo nekaj dobrega, tokrat pa ne, ni bilo dostojno ravni tekmovanja," je na novinarski konferenci po tekmi dejal selektor Matjaž Kek.

Slovenija je v Beogradu izgubila proti Srbiji z 1:4 (1:1), naslednja tekma jih čaka v četrtek v Oslu proti Norveški. Srbi so zdaj pri treh točkah v skupini B4, Norvežani, naslednji tekmec Slovencev, so po zmagi na Švedskem pri šestih, Švedi imajo tri točke, Slovenci pa so še brez. "Sploh zadnjih deset minut skorajda že razprodaja nekega ugleda, nedostojnost ene reprezentance na tem nivoju, če pustiš, da dobiš dva gola iz prekinitve, pa se tri dni pogovarjaš samo o prekinitvah. To je stvar pristopa, neke discipline, odgovornosti," je bil po razpletu in pokazanem razočaran Kek.

"Tukaj je vse na dlani, čigava je odgovornost. Je pa tudi stvar igralcev in samega pogleda koga v ogledalo," je nadaljeval Kek in dodal: "A če jaz to vodim in sem odgovoren, tu ni treba veliko filozofirati." Sam je na novinarski konferenci po tekmi priznal, da je razmišljal o tem, da je pač dovolj in da bo treba po tekmah v četrtek z Norveško v gosteh in nato s Srbijo v nedeljo doma resno pogledati v prihodnost.