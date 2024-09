Kek pri Muri zamenjal Žlogarja

Anton Žlogar ni več trener Mure. Primorski strokovnjak in vodstvo kluba so po pogovorih sporazumno prekinili sodelovanje. Sodelujoči o viziji nadaljnjega razvoja članske ekipe ocenjujejo, da je sprejeta odločitev najboljša za obe strani in odgovorna do kluba. Treninge bo do nadaljnjega vodil Matjaž Kek, sin reprezentančnega selektorja.