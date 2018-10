Kek se je sestal z NZS: Selektorski položaj me zanima, toda ...

V obširnem intervjuju je Matjaž Kek potrdil, da ga je NZS že povabila na pogovor, vendar si v prvi vrst želi čisto in konkretno komunikacijo – v vseh pogledih. "Kajti moje prepričanje je, da veliko stvari na tem področju doslej ni bilo dobrih. Morda tega nimam pravice govoriti, a sem vseeno tega mnenja. Pogovori so bili, pogovori so, verjetno vam je jasno, da kaj dosti od tega ne morem in nočem razlagati. Hkrati pa želim biti dovolj korekten, konkreten, direkten– in mislim, da sem bil. Ker to je osnova, brez tega ne bo šlo. Verjetno se bo razvijalo dalje," je svoje stališče razkril Kek.

Na vprašanje, če ga položaj selektorja zanima, pa je na kratko odvrnil: "Seveda ni bil moj odgovor ne. Zakaj bi bil?"

"Nimam razloga, da bi že vnaprej zavrnil NZS in da se z njenim predsednikom ne bi pogovarjal. Še več, želel sem tudi predstaviti svoje videnje vsega, zdaj ko sem prost. Lansko leto je bilo precej drugače, bodimo si na jasnem. Z moje strani je bil pristop povsem drugačen. Ker so me z NZS korektno poklicali, sem korektno povedal svoje mnenje in tu se je vse končalo. Zdaj, ko nisem več vezan in ko nisem obvezan nikogar obvestiti, da se pogovarjam okrog reprezentance, pa je moč mojega razmišljanja občutno drugačna," je nadaljeval Kek.