Kek se vrača: bo Mariborčan reprezentanco popeljal iz brezna?

57-letni Mariborčan bo tako drugič v karieri sedel na čelo članske izbrane vrste, potem ko je z njo že preživel uspešno obdobje med letoma 2007 in 2011, ko je Slovenijo popeljal na zadnje veliko tekmovanje, svetovno prvenstvo 2010 v Južnoafriško republiko. Po Srečku Katancu in Bojanu Prašnikarju bo tretji selektor, ki se bo vrnil na selektorski stolček. Prašnikar je do danes edini, ki je reprezentanco vodil v treh mandatih.

Matjaž Kek, ki je kot igralec na mestu branilca igral za Železničar, Maribor, Spittal in graški GAK, se je prvega trenerskega posla lotil kmalu po koncu igralske kariere, ko je v Mariboru nasledil Prašnikarja. Klub je nato popeljal do dveh državnih in pokalnega naslova.

Na klubskem področju je bil nato še trener Al-Ittihada v sezoni 2011/2012, od 2013 do letos pa je uspešno vodil Rijeko, s katero je osvojil naslov hrvaškega prvaka, dvakrat je bil pokalni prvak, enkrat pa superpokalni. Trikrat se je z njo uvrstil v Ligo Evropo, enkrat pa v končnico za preboj v Ligo prvakov.

Prav pri Rijeki si je utrdil status sposobnega stratega, po mnenju mnogih najbolj primernega za nov mandat v slovenski reprezentanci. Z reprezentančno zgodbo se je Kek sicer začel ukvarjati leta 2006, ko je bil selektor selekcij do 15 in 16 let. Že naslednje leto pa je nasledil Braneta Oblaka kot članski selektor. Slovenijo je vodil na 49 tekmah in z njo dosegel 20 zmag, devet neodločenih izidov ter doživel 20 porazov.