Kek: Šeško? S svojim odnosom in 'metanjem' na glavo je dvignil publiko

Pred bolj ali manj standardno obrambno vrsto sta bila Miha Zajc in Leo Štulac, pred njima so bili Sandi Lovrić, Jan Mlakar in Josip Iličić, v konici napada pa Benjamin Šeško, ki si je z igro prislužil tudi skandiranje navijačev ... "Zagotovo nisem zadovoljen z izidom kljub izrazito napadalni postavitvi in želji, da bi prišli do treh točk. Izid je bil kar realen, obe ekipi sta imeli svoje priložnosti. V zvezni vrsti smo imeli težave, bili smo pogosto za korak prepozni. Slovaška pa je s kakovostnimi igralci to izkoriščala. Čez tri dni je nova tekma in priložnost za nove točke." In o najstniku Šešku? "Ve se, da je star osemnajst let, a vidijo se nastavki. Tako v tehniki kot taktiki. Vidijo se predvsem velike rezerve, vidi se potencial. A če odmislimo vse to, je publiko dvignil na noge s svojim pristopom, "brezkompromisno" borbo, ko je šel tudi na glavo, če je bilo treba."