Kek: Slovenija mora včasih tudi trpeti, da bi na koncu sladko slavila

Izkušeni mariborski strokovnjak se zaveda, da bi se dvoboj dveh izjemno izenačenih tekmecev lahko razpletel tudi drugače. "Jasno, v tako izenačenih tekmah je možno prav vse. tako mi kot Slovaki smo imeli svoje priložnosti, mi smo na srečo eno od teh izkoristili za končno zmago. Ponavljam, Slovaška je zelo dobra reprezentanca, a naši fantje so si obstanek v skupini B več kot zaslužili," je nadaljeval nekdanji strateg Rijeke in Maribora.

"Tekmi v Bratislavi in Ljubljani si ne bi mogli biti bolj različni. Če smo na Slovaškem v večjem delu obračuna spremljali nogometno uspavanko, je bilo tri dni pozneje pri nas v Sloveniji povsem drugače. Zelo gledljiva tekma s številnimi priložnostmi na eni in drugi strani, odločil pa je zadetek Adama Gnezde Čerina, ki je povsem zaslužena nagrada za vse, kar so fantje prikazali v minulih dneh," je po sladki zmagi v slovenski prestolnici dejal selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek .

"Bili smo dosti bolj nevarni kot v Bratislavi, pripeljali Benjamina Šeška v neke situacije. V trenutku, ko se je bilo treba stepsti na igrišču, smo tudi se. Tekma, ki je dobra popotnica za nadaljevanje tega koledarskega leta, ki bo razburljivo s kvalifikacijami za SP. Dobro je tudi, da prihajajo novi igralci, ki nas bodo naredili boljše, v tokratni reprezentančni akciji je bilo kar nekaj novih obrazov takšnih. Kar se tega tiče, sem zadovoljen, pa tudi z odzivom občinstva," je še dodal slovenski selektor.

Po dveh poletnih prijateljskih tekmah bodo na vrsti kvalifikacije za svetovno prvenstvo 2026. Za nastop na turnirju v ZDA, Mehiki in Kanadi se bodo slovenski nogometaši septembra doma merili s Švedsko (5. 9.) in v gosteh s Švico (8. 9.), oktobra sprva v gosteh proti Kosovu (10. 10.) in nato doma proti Švici (13. 10.), za konec pa novembra še doma proti Kosovu (15. 11.) in na tujem proti Švedski (18. 11.).