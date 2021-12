Kek: Super skupina, bolj idealno bi si težko želel

Slovenska delegacija, podobno kot tudi delegacije vseh ostalih evropskih zvez, zaradi epidemije covida-19 ni odpotovala v Montreaux, švicarsko mesto, ki bi moralo prvotno gostiti letošnji žreb. Namesto tega sta si prenos žreba iz Nyona predsednik NZS Radenko Mijatović in selektor Matjaž Kek ogledala na sedežu Nogometne zveze Slovenije na Brdu pri Kranju, v družbi športnega direktorja reprezentanc Mirana Pavlina, selektorja reprezentance do 19 let in reprezentanta z največ nastopi za slovensko reprezentanco Boštjana Cesarja, tehničnega vodje A reprezentance in drugega najboljšega strelca reprezentance Milivoja Novakovića in generalnega sekretarja NZS Martina Koželja. "Šele po tem žrebu bo morda bolj jasno, kaj je pomenila zmaga v skupini C v prejšnji Ligi narodov. Skupina je skoraj mini evropsko prvenstvo. Super skupina, bolj idealno bi si težko želel. Dobili smo nasprotnike, ki imajo težo, prave reprezentance in vsekakor pravi nasprotniki za Slovenijo," je za uradno spletno stran NZS žreb ocenil selektor Matjaž Kek.

"Dobili smo izjemno težko, pa vendar zelo atraktivno skupino, v kateri se bo dalo tekmovati. Igralci bodo motivirani za igranje proti takšnim nasprotnikom, jasno pa je, da igre po sistemu toplo - hladno ta skupina ne dovoljuje. Nadejam se dobrih tekem in solidnih rezultatov," pa je povedal predsednik NZS Radenko Mijatović.