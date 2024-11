Kek: Ta poraz je dobra klofuta vsem nam

Slovenska nogometna reprezentanca je letos doživela dva poraza, oba proti Norveški. Skandinavci so tokrat slavili v Stožicah z 1:4, kjer Slovenija ni klonila že vse od junija 2022. Slovenski selektor Matjaž Kek je poraz pripisal pomanjkanju energije, prepričanosti in odločnosti.

OGLAS

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik

icon-expand FOTO: Luka Kotnik



























































































































Slovenija - Norveška icon-picture-layer-2 1 / 63

Zadnji slovenski poraz na domačih tleh je pred dvobojem z Norvežani segal v junij 2022. Takrat so v Stožicah slavili Švedi, tudi tokrat pa so Slovence pokorili Skandinavci, saj je Norveška prišla do zmage z 1:4. Norvežani so že v uvodnih minutah povedli z golom Antonia Nuse, a Slovenija je izenačila z uspešno izvedeno enajstmetrovko Benjamina Šeška. V preostanku prvega dela igre so Slovenci prikazali obetavno predstavo, nato pa je tik pred odmorom trenutek nezbranosti v domači obrambi omogočil Erlingu Haalandu, da znova popelje Norveško do vodstva. Po odmoru so slovenski nogometaši delovali odločni, da spišejo preobrat, a je namesto tega razpoloženi Nusa v 59. minuti s kančkom sreče še drugič premagal Jana Oblaka. Sledil je popoln razpad igre Slovenije, ki ga je dokončno kaznoval rezervist Jens Petter Hauge in poskrbel za končnih 1:4 ter zasluženo zmago Skandinavcev.

"Čestitke norveški reprezentanci za zasluženo zmago. Zmaga, ki je dobra klofuta vsem nam. Tekmo smo že začeli slabo, potem smo se nekako vrnili in do tiste zadnje minute prvega polčasa imeli nekaj priložnosti, nato pa je sledil razpad sistema. Namesto na 2:2 smo šli na 1:3 in sledile so zadeve, ki mi absolutno niso všeč. Drža telesa, reakcija, pogledi v tla. Res je, pride kdaj takšen dan, ko spredaj ne daš, zadaj pa dobiš vse, kar ponudiš takšnemu nasprotniku," je svoje misli po tekmi delil selektor Matjaž Kek.

Slovenski selektor Matjaž Kek. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

Podobnega mnenja je bil tudi selektor Norveške Stale Solbakken: "Zelo zadovoljni smo z začetkom tekme. Prvi polčas je bil dober, ampak ob koncu smo malo viseli, izgubili nekaj žog. Imeli so nekaj protinapadov in izenačili. A ko smo dali gol tik pred polčasom, smo spet bili bolj sproščeni. Prevladovali smo, je pa res, da smo naredili veliko napako, ki bi lahko vodila do izenačenja. Slovenija je imela navijače, teren je bil težek, lahko bi se znašli v težavah. Potem smo še zadeli, tako da smo lahko zadovoljni. A Slovenija je imela svoje trenutke, tako da bi se lahko končalo tudi drugače."

Norveški selektor Stale Solbakken FOTO: Profimedia icon-expand

Kek pogrešal pristop z evropskega prvenstva Slovenski selektor je pri svojih varovancih pogrešal tisto dodatno iskrico, ki na takšnih tekmah prevesi tehtnico. "Stvari, ki smo jih pokazali, niso bile dobre, pa ne samo, kar se tiče fizike, tehnike in taktike, ampak tudi mentalno nismo bili na nivoju, ki je potreben za takšnega nasprotnika kot je bila Norveška – agresivna, živa in željna. Kot da nam je manjkalo tiste odločilne iskrice, da gremo na glavo, da gremo do konca."

Matjaž Kek FOTO: AP icon-expand

Kek je nadaljeval: "Nismo več pripravljeni na žrtvovanje do konca v defenzivni fazi. Po izgubljenih žogah ne reagiramo več na takšen način, kot bi morali. Linije so nam preširoko, predaleč stojimo eden od drugega, ni neke pomoči. Jasno je, da nekateri igralci niso v formi. Pri številnih je krivulja forme po evropskem prvenstvu prej nazadovala kot pa narasla. Zmanjkalo je tudi tiste energije, prepričanosti, odločnosti, ki nas je pripeljala do tega, da smo razprodali Stožice. Če si kdo zasluži opravičilo, so to gledalci, ki so napolnili Stožice." Obrambna luknja po Cesarjevem odhodu – zgolj naključje ali globlji problem? Slovenija je po odhodu Kekovega pomočnika Boštjana Cesarja, ki je prevzel vlogo glavnega trenerja pri Mariboru, na treh tekmah prejela sedem zadetkov – vse proti Norveški. Selektor Kek je sicer namigovanja o tej povezavi zanikal, vendar se zaveda, da bo treba zapolniti vrzel, ki je nastala po njegovem odhodu.

Boštjan Cesar je bil vrsto let steber slovenske obrambe. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Mi moramo vsekakor najti ljudi, ki bodo dvignili kakovost dela v strokovnem štabu. To je popolnoma jasno. Sam tega nisem želel reševati na vrat na nos. Če mislite, da je Boštjan Cesar reševal te zadeve, ni res. Reševali smo jih mi skupaj. Mislim, da gre to v napačno smer, ampak zagotovo, njegovo delo je bilo kakovostno, avtoriteta z znanjem. Zavedam se, da moramo poiskati energijo in znanje pri tistih, ki hočejo, tudi v strokovnem štabu, ampak še vedno je igrišče tisto, ki odloča," pravi Kek. Na Dunaju priložnost za popravni izpit Slovenija se je z visokim porazom eliminirala iz boja za prvo mesto skupine B3 v okviru Lige narodov. Bo pa proti Avstriji na Dunaju vseeno cilj zmaga, ki bi lahko prinesla morebitno drugo mesto.

Slovenija in Avstrija sta se v Stožicah razšli z izidom 1:1. FOTO: Damjan Žibert icon-expand

"Čaka nas še kvalitetnejši nasprotnik od Norveške. Do nove tekme sta pred nami praktično le dva dneva, ampak v takšno situacijo smo se spravili sami in iz te situacije se moramo tudi sami izvleči. Mora biti dovolj objektivnosti in samokritičnosti," je pred novim izzivom pojasnil slovenski selektor. Ob tem pa dodaja: "Hitro moramo odreagirati in zaključiti Ligo narodov na najboljši možen način. Potem bomo morali na več segmentih poiskati energijo, če bo potrebno, tudi novo energijo, da se vrnemo tistim osnovam, ki so nas pripeljale do tega. To je brezkompromisna borba. Manjka tiste odločnosti, in tu so bili Norvežani absolutno predobri, poleg tega pa njihova individualna kakovost rešuje situacije, ki jih mi na drugi strani zapravljamo." Slovenija bo zadnjo tekmo v letošnjem letu odigrala v nedeljo na Dunaju ob 18. uri. V primeru zmage in ob remiju ali zmagi Norveške proti Kazahstanu bi si Slovenci zagotovili drugo mesto, ki prinaša dodaten boj za napredovanje v najvišji rang Lige narodov.