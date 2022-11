Kek: Ta skupina igralcev je dokazala, da je zaupanja vredna

"Gre za čas, ki ga poskušamo najbolje izkoristiti, saj ga ni veliko, kar zadeva treninge in prijateljske tekme pred kvalifikacijami za EP 2024. Smo pa osredotočeni na prihajajoči tekmi in ju bomo skušali odigrati na najvišji ravni," je na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju dejal selektor Matjaž Kek. Dodal je, da bodo mogoče poskusili odigrati malce drugače kot običajno in razdelili minute med več nogometašev. O kakovosti tekmecev je povedal, da je vse bolj ali manj znano. "Imajo zelo hitre igralce, hitro tranzicijo in visoko pritiskajo," je o Romunih povedal selektor. "Upam, da bosta tekmi prišli prav za začetek novih kvalifikacij. Zelo sem vesel odziva fantov. Mislim, da je ta skupina igralcev skozi pripravljalne tekme in Ligo narodov dokazala, da je zaupanja vredna. Seveda pa pogledujemo tudi proti mlajšim selekcijam in komu, ki si z dobrimi igrami zasluži pozornost," je nadaljeval selektor. O samih igralcih je dejal, da se morajo zavedati, da so sposobni še več in da so dobro reagirali po slabšem obdobju in kritikah. "Nismo tako neumni, da se ne bi zavedali, da nismo bili na pravi ravni. Pri tem moraš reagirati in mi smo to naredili," je poudaril. Dodal je, da so analize pokazale, da je ta ekipa sposobna igrati še bolje ter da je cilj, sploh na uradnih tekmah, vedno pozitiven izid. Ta bi tudi tokrat pomenil vstop v nove kvalifikacije ob dobrem ozračju. Kek se je sicer dotaknil tudi bližnjega svetovnega prvenstva v Katarju in dejal, da bo navijal tako za Hrvaško kot Srbijo, ob glavnih favoritih, kot je Brazilija, pa je izpostavil tudi Urugvajce.