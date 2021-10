Kek: V Ljudskem vrtu nikomur ne priznavam vloge favorita

Slovenska nogometna reprezentanca je pred novim dnevom D v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo 2022. Potem ko je prvega prestala uspešno z zmago na Malti, jo v ponedeljek ob 20.45 v Ljudskem vrtu čaka še težji izziv v obliki ruske vrste. Čeprav je slednja papirnati favorit, ji selektor Matjaž Kek te vloge v štajerski prestolnici ne priznava.

V skupini H sta na vrhu Hrvaška in Rusija s 16 točkami, Slovenija jih ima deset, Slovaška devet, Malta in Ciper pa štiri. Slovenijo do konca kvalifikacij nato čakata še gostovanje na Slovaškem 11. novembra in domač obračun s Ciprom 14. novembra. "Zavedamo se, kako težka tekma nas čaka. Zavedamo s tudi kakovosti ruske vrste, toda tudi mi imamo svoje želje. Jasno je, za kaj gre v skupini, kaj ta tekma pomeni. Prepričan pa sem, da bomo s pomočjo gledalcev odigrali dobro tekmo in prišli do želenega izida," je na novinarski konferenci v Mariboru povedal selektor Slovenije Matjaž Kek.

icon-expand Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert

Ta je že po tekmi na Malti potarnal glede zdravstvenih težav nekaterih nogometašev, med njimi so bili tudi Josip Iličić, Sandi Lovrić, Andraž Šporar, Benjamin Šeško in Petar Stojanović. Kot je pojasnil Kek, slednji najverjetneje ne bo nared, težave pa ima po novem tudi Miha Blažič. Glede preostalih pa bo več znanega po današnjem in jutrišnjem jutranjem treningu. Tekma bo v Ljudskem vrtu, kjer je pred 12 leti prav takratna Kekova zasedba ugnala Ruse v dodatnih kvalifikacijah in se prebila na za zdaj zadnje svetovno prvenstvo. Kot je poudaril, bo ponedeljkova preizkušnja povsem drugačna zgodba z drugimi akterji. A nekaj pa ostaja isto. "Po nekih koeficientih je Rusija favorit, toda v Ljudskem vrtu ne priznavam nikomur drugemu vloge favorita. Upam, da bo dobro ozračje, dobra igra in dober izid za nas," je poudaril in hkrati opozoril na tekmeca. "Rusija je nazadnje dobila pomembno tekmo s Slovaško, na kakšen način jo je, je konec koncev vseeno. Na štirih tekmah ni dobila gola, še dlje časa je neporažena. To pove vse. Je v borbi za vrh skupine s Hrvaško, toda tu je tudi Slovenija, ki ima svoje želje in svoje cilje," je še povedal Kek in malce v šali dodal, da je kar vesel, da pri Rusih ne bo Artjoma Dzjube, ki je na prvi medsebojni tekmi slovenski obrambi povzročal precej težav in dvakrat zadel.

icon-expand Sandi Lovrić na tekmi Rusija - Slovenija FOTO: AP