Kek: V teh desetih dnevih sem videl veliko dobrega

Slovenska vrsta je kljub dodobra spremenjeni postavi upravičila vlogo favorita proti skromnemu Gibraltarju. Reprezentanca z repa lestvice Mednarodne nogometne zveze ni bila dorasel tekmec slovenskim igralcem, ki so na obračunu iskali rešitve za nadaljevanje kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Na prvi medsebojni tekmi z ekipo z juga Evrope so že v prvem polčasu opravili svoje delo, v drugem pa ga dokončali. Sloveniji sicer ni uspelo priti do rekordne zmage, ta je še vedno iz 8. februarja 1999, ko so Slovenci slavili s 7:0 proti Omanu, s šestimi zadetki razlike pa so doslej premagali še Islandijo 7. februarja 1996 (7:1) in San Marino 27. marca 2015 (6:0). Tudi za Gibraltar to ni bil rekorden poraz, tega še vedno drži Belgija iz avgusta 2017 (9:0). Z Gibraltarjem se Slovenija v svoji nogometni zgodovini do tekme v Kopru še ni pomerila. To je bil 259. obračun Slovenije. Gibraltar je bil sicer šele leta 2013 sprejet kot polnopravni član v Evropsko nogometno zvezo, tri leta pozneje pa še v mednarodno. Na lestvici Mednarodne nogometne zveze je na 195. mestu. Slovenija je 63. Gibraltar je svojo prvo uradno mednarodno tekmo igral 19. novembra 2013, ko je v Faru na Portugalskem igral 0:0 s Slovaško. V svoji kratki zgodovini je vpisal nekaj zmag, z 1:0 je med drugim odpravil Malto, Latvijo, Armenijo, San Marino in Lihtenštajn, tega pa je enkrat ugnal še z 2:1. Najvišji poraz mu je zadala Belgija, ki ga je avgusta 2017 odpravila z 9:0. "Visoka zmaga. Tekmec, ki nas je prisilil, da smo v nekaj trenutkih pokazali nekaj dobrih stvari, nekaj pa je tudi še za popraviti. Predvsem pa bi čestital vsem, da so zdržali to koronsko sezono. Mnogi so videli to tekmo kot nepotrebno, ampak vse je usmerjeno proti septembrskemu nadaljevanju kvalifikacij. Predstavili pa smo nekaj novih igralce v tem lepem ambientu. Igralcem sem to tudi povedal po koncu tekme, to je bilo slovo od sezone in napotek za čimprejšnji trening,"je ob visoki zmagi na Bonifiki dejal selektor Matjaž Kek.