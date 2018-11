Kek vedno bližje temu, da se v slogu Prašnikarja in Katanca vrne na klop Slovenije

Po naših informacijah je bil v zadnjem času bližje najbolj izpostavljeni trenerski funkciji v državi srbski strokovnjak Radomir Antić, nekdanji trener madridskih Atletica in Reala ter Barcelone, a se je predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatovićočitno odločil poslušati glas javnosti in zaupati domačemu trenerju. V zgodovini slovenske reprezentance slednje nikoli ni vodil tujec, na vročo klop pa naj bi se prvič po svojem odhodu leta 2011 vrnil Matjaž Kek.

SLOVENIJA

Časnik Ekipa SN je v sredini izdaji poročal, da sta se Kek, ki je nazadnje spisal nogometno pravljico na Reki, in NZS že dogovorila vse malenkosti in podrobnosti in da je to, kar je javnosti znano, zdaj tudi dogovorjeno. Kot poroča časnik ‒ uradne potrditve sicer nimajo ‒, bo NZS dogovor s Kekom že v nekaj dneh tudi uradno predstavila javnosti. Bržkone se bo to zgodilo že pred 2. decembrom, ko bo Slovenija na žrebu v Dublinu dobila tekmece v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2020.

Slab začetek, sanjski konec

Kek je bil v mladosti nogometaš Maribora, igral pa je tudi v Avstriji. Prve trenerske uspehe je prav tako doživel z Mariborom, ki ga je leta 1999 popeljal v Ligo prvakov. Položaj selektorja Slovenije je prvič zasedel januarja 2007 in Slovenijo preko dodatnih kvalifikacij z Rusijo popeljal na svetovno prvenstvo 2010 v Južno Afriko. Po nastopu na jugu Črne celine je bila Slovenija celo 19. na jakostni lestvici Mednarodne nogometne zveze (Fifa).

Ne gre pozabiti, da je bil tudi Kek na začetku svoje selektorske poti pod hudim pritiskom, saj je po zmagi na uvodni prijateljski tekmi proti Estoniji (1:0) nanizal tri poraze in remi v kvalifikacijah za Euro 2008. Takrat je vodenje ekipe prevzel iz rok Branka Oblaka, tokrat pa naj bi nasledil Tomaža Kavčiča, ki je, zanimivo, identično kot Mariborčan na prvih štirih "kvalifikacijskih" tekmah enkrat remiziral in trikrat izgubil, svoje mesto pa zapustil po domačem remiju s Ciprom v Ligi narodov (1:1).

Kek in NZS sta sodelovanje prekinila oktobra 2011, ko ga je skupaj s prihodom predsednika Aleksandra Čeferina nasledil Slaviša Stojanović. Mariborčan je nato odšel v tujino in kratek čas vodil Al-Ittihad iz Saudove Arabije, kot trener Rijeke pa je v sezoni 2016/17 prvič v zgodovini kluba osvojil naslov hrvaškega prvaka. Oktobra letos sta se klub in trener po vrsti slabših izidov razšla po petih uspešnih letih, v katerih so Rečani prvič nastopili tudi v skupinskem delu Lige Evropa.

'Ni več kančka dvoma'

Da "ni več niti kančka dvoma, kdo bo naslednji selektor članske slovenske nogometne reprezentance", je poročal tudi Sportal. Kek bo po njihovih informacijah "že naslednji teden" prevzel vodenje reprezentance, potem ko bo njegov povratek v torek zvečer potrdil izvršni odbor NZS.

Novega selektorja, kdorkoli to že bo, čaka kar nekaj odprtih vprašanj pred decembrskim žrebom kvalifikacij za nastop na Euru 2020. Med najbolj perečimi je status prvega zvezdnika, vratarja Atletico Madrida Jana Oblaka, ki pa je po sestanku z Mijatovićem napovedal, da bo reprezentanci v kvalifikacijah po več kot enoletnem premoru priskočil na pomoč. Med Kekovimi zahtevami ob povratku na klop slovenske izbrane vrste naj bi bila tudi selitev na stadionu Ljudski vrt, ki je bil v času njegovega prvega selektorjevanja odskočna deska za vse uspehe v nepozabnih kvalifikacijah za SP 2010.