Kek: Vedno je lepo zmagati, imamo kar nekaj potenciala v ozadju

Po odličnem prvem polčasu Slovenije so v nadaljevanju tekme pričakovano raven igre dvignili tudi nogometaši ZDA, ki so si priigrali nekaj priložnosti za morebitno izenačenje izida, a je na koncu ostalo pri minimalni slovenski zmagi z 1:0. Selektor Kek je po tekmi izpostavil dejstvo, da je to prva zmaga njegovih izbrancev proti izbrani vrsti ZDA in obenem pohvalil fante, da so ne glede na dejstvo, da so komaj začeli s pripravami na spomladanski del klubske sezone, prikazali zavidljivo raven fizične ter tehnično-taktične pripravljenosti.

"Vedno je lepo zmagati, posebej, ker Slovenija še ni premagala ZDA. V prvem polčasu je bilo res nekaj dobrih stvari, potem pa smo malo preveč padli. Videlo se je na koncu, da so oni bili nekaj časa več skupaj, da so odigrali nekaj več tekem. S pristopom in željo igralcev sem zelo zadovoljen, malo manj pa z zadnjimi 15, 20 minutami, ko smo fizično padli. Ampak fantje so šele na začetku priprav in to je bilo pričakovati. Vsaj sam pa mislim, da je bila to tekma, ki smo jo potrebovali. Take reprezentančne akcije so potrebne tudi za mlajše igralce in osebno bi nadaljeval s tako prakso. Prav je, da se ti fantje zberejo enkrat, dvakrat na leto, da ustvarimo nek bazen, iz katerega bomo lahko črpali, če pride do težav," je dejal Kek.