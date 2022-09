Kek: Vesel sem, da so fantje doživeli to pozitivno slovensko vzdušje

In na srečo vseh slovenskih ljubiteljev nogometa se je zmage danes zasluženo veselila Slovenija. Selektor Matjaž Kek ob koncu tekme ni mogel skrivati navdušenja, seveda je najprej čestital nogometašem. "Lepa in zaslužena zmaga v dobrem ambientu. Čestitke fantom, če jim kdo, jim jaz privoščim, ko jih veseli, zadovoljni ljudje pozdravljajo, da so odigrali pošteno tekmo," je začel govor na tiskovni konferenci. "Dosegli so res lepo in zasluženo zmago. Mislim, da smo tiste trenutke, ko trpimo, spravili skoraj na minimum in všeč mi je bil tudi karakter, kako so se pobrali po zaostanku. To so naredili že drugič, da so se vrnili po zaostanku, prvič tudi proti Srbiji. So se pa fantje kljub nekaterim slabšim trenutkom ob koncu hrabro borili in sem zadovoljen. Predvsem zaradi njih sem vesel, da so v tem dresu doživeli to pozitivno slovensko emocijo."