Kek vpoklical peterico prvoligašev, tudi debitanta Ratnika in Sešlarja

Pred slovensko nogometno izbrano vrsto sta še zadnji preizkušnji v Ligi narodov proti reprezentancama Norveške in Avstrije. Matjaž Kek je na seznam vpoklicanih prvič uvrstil kapetana Olimpije Marcela Ratnika in vezista Celja Svita Sešlarja. Do sprememb v strokovnem štabu po odhodu Boštjana Cesarja še ni prišlo.

Slovenija se bo v četrtek v Stožicah pomerila z Norveško, tri dni kasneje jo na Dunaju čaka obračun z Avstrijo. Vse tri reprezentance imajo po štirih odigranih srečanjih sedem točk, zato je možnost Slovenije za zmago v skupini in posledični preboj v najvišji kakovostni rang Lige narodov povsem realna. "Pred nami sta nasprotnika, ki si zaslužita spoštovanje. Morali bomo biti na najvišjem možnem nivoju, če si želimo izpolniti cilj, to pa sta pozitivna rezultata," je uvodoma izpostavil Matjaž Kek. Peterica reprezentantov največja pohvala za slovenski klubski nogomet Na druženju z mediji ob predstavitvi seznama vpoklicanih sta zelo odmevala nastopa slovenskih predstavnikov v Konferenčni ligi. Olimpija je proti HJK-ju v Helsinkih prišla do druge zaporedne zmage, Celje je na gostovanju pri Betisu kljub porazu pustilo odličen vtis. "Olimpija mi je bila všeč v izredno težkih pogojih. Z nekaj novimi imeni je na svoj način prišla do pomembnega rezultata. Z reprezentanco smo na Finskem izgledali dosti slabše. Všeč mi je bilo tudi Celje. Škoda, da se ni izšlo, ampak s tem načinom bosta obe ekipi še prihajali do točk v Evropi, kar je najpomembneje. Bil bi prezadovoljen, če bi se komu uspelo uvrstiti v spomladanski del," je dodal Kek. Tokrat je na vpoklical kar pet nogometašev iz domačega prvenstva. Zmaje zastopata Matevž Vidovšek in Marcel Ratnik, Celjane Žan Karničnik in Svit Sešlar, Maribor pa Josip Iličić. Ratnik in Sešlar sta prvič vpoklicana v A reprezentanco, potem ko sta selekciji do 21 let pomagala do zgodovinske uvrstitve na evropsko prvenstvo. "Ratnik izgleda, kot da že 15 let igra na tem nivoju. Poteza Sešlarja lahko vedno odpre ali preseka linije nasprotnika. Zelo vesel sem, kako zdaj izgleda slovenska mladost," je glede novincev še dodal selektor.

Kapetan zmajev Marcel Ratnik je en nastop za Slovenijo že vpisal, letos januarja je bil del B reprezentance na gostovanju v ZDA. FOTO: Luka Kotnik icon-expand

O zamenjavi za Cesarja še niso razmišljali Minulo reprezentančno akcijo, ko je Slovenija izgubila na Norveškem (0:3), nato pa prišla do težko prigarane zmage v Kazahstanu (1:0) je zaznamoval odhod Kekovega pomočnika Boštjana Cesarja, ki se je nekaj dni pred zborom umaknil in nato prevzel trenersko funkcijo pri Mariboru. Zamenjave zanj še niso našli, Kek pa pri tem poudarja, da je zavoljo omejenega časa za priprave na prihajajoči tekmi trenutni štab povsem dovolj. Pomagali mu bodo pomočnika Milivoje Novaković, Luka Brkljača, videoanalitik Dejan Kopasić in trener vratarjev Borut Mavrič. "To je to. Nisem posegal po novih imenih, niti se nisem s kom pogovarjal. Samopromocija in razpravljanje v medijih, kdo ja, kdo ne, me ne zanimajo. Za ta kratek čas, ki je na razpolago pred zadnjima tekmama, je ta ekipa povsem dovolj." Do kadrovskih sprememb bo najverjetneje prišlo pred začetkom kvalifikacij za svetovno prvenstvo. Kek, ki je Cesarja za predčasni odhod iz reprezentance javno okrcal po zmagi v Kazahstanu, o trenutnem trenerju Maribora ni govoril, je pa vendarle še enkrat poudaril, da vztraja pri svojem mnenju.

