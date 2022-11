Kek vpoklical tudi Vombergarja in Vidovška

"Gre za pripravljalni tekmi, to je zadnji zbor pred začetkom marčevskih kvalifikacij. Prvi cilj in namen vsega tega je odigrati dve dobri tekmi s pozitivnim izidom in poskušati še kaj, kar bi nam lahko prišlo prav pred glavnim ciljem, to je začetek kvalifikacij za EP," je na novinarski konferenci dejal Matjaž Kek.

Dodal je, da je nekaj težav s kadrom, zato se lahko v prihodnjih dneh lahko še kaj spremeni. "A to je nekako pričakovano. Nekaj poškodb, nekaj rotacij v minutaži, ampak to je popolnoma običajno, ko govorimo o slovenski reprezentanci. Kader pa je tak, kot se je nekako izoblikoval v zadnjem obdobju, ter z dvema novincema. Ta sta si z igrami zaslužila pozornost in vpoklic v člansko vrsto," je dodal Kek in nadaljeval, da je Matevž Vidovšek zraven tudi zaradi nekaterih težav s poškodbami Jana Oblaka, Vida Belca ter tudi Igorja Vekića, Andres Vombergar pa je nase opozoril v argentinski ligi.

"Z njim sem se pogovarjal, je pa to liga, ki je nekako daleč od oči. Pogledal sem tri, štiri njegove tekme. Govori se o kakovosti argentinske lige v primerjavi z nekaterimi evropskimi. Toda gre za strašen ritem, agresivnost in če v takšni ligi opozoriš nase v ekipi, ki je v zgornjem delu lestvice, potem je to nekaj pravega," je o Vombergarju (ta je dosegel šest golov za San Lorenzo, tri v zadnjih dveh krogih) dejal Kek in dodal, da je bil igralec navdušen nad vpoklicem in je zdaj na njem, da se dokaže.