Kek: Vsekakor bi bilo butasto, da bi bila zdaj neka evforija, saj nismo še ničesar naredili

Tako Matjaž Kek kot tudi selektor Izraela Andi Herzog sta po tekmi govorila o tem, da bi po eni strani oboji lahko zmagali, po drugi strani pa so določene napake enim in drugim to preprečile. "Po eni strani ne morem biti zadovoljen s tem, kako smo reagirali po našem zadetku. Takoj smo izgubili koncentracijo, po tistem šoku pa smo le postavili stvari na svoje mesto. Tole toplo-hladno bo še nekaj časa trajalo, saj bi bil čudež, če bi teklo vse kot podmazano," meni Kek. Slovenija je bila v celoti gledano boljši tekmec, agresivna, čvrsta, konkretna (sedem strelov v okvir vrat in 16 skupnih poskusov, Izrael skupaj sedem) in s toliko priložnostmi kot na praktično vseh tekmah skupaj v zadnjem letu. Zdi se, da so igralci na igrišče stopili z drugačnim odnosom kot v preteklosti, ko je mnogokrat vse skupaj delovalo anemično in brezizhodno. "Mislim, da so fantje pošteno oddelali tekmo, ampak sam se ne zadovoljujem s tem, ker je tak odnos zame sam po sebi umeven. Narediti moramo prepoznavno igro, trudili se bomo in predvsem iz tega karakterja in volje se da marsikaj dobrega narediti," pravi selektor.