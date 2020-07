Kekov odziv: Moram razmisliti in se pogovoriti z vodilnimi možmi

"Če bom res postal novi trener Dinama? Uh, vidim, kaj vse se piše po hrvaških medijih, a ljudje ... Počasi. Imam občutek, da nekateri mediji prehitro pritiskajo na sprožilec in moj prihod v Dinamo že predstavljajo kot gotovo stvar,"je za 24sata dejal Matjaž Kek, pri katerem so zagrebški kolegi opazili dobro razpoloženje.

"Jaz sem danes selektor slovenske reprezentance in verjemite mi, da je vsakemu trenerju izjemno velika čast biti selektor svoje države. To so vseeno drugačne emocije. Povsem sem osredotočen na svoj posel, že čez 14 dni moram Uefi predati seznam igralcev za začetek Lige narodov. Tam pa ima Slovenija velike ambicije. Zdaj mi je to v glavi, videli pa bomo, kaj vse se bo dogajalo na drugih področjih,"govoric o slovesu od klopi slovenske reprezentance ni prav nič utišal Kek.

Dodal je: "Zanimanje iz vrst Dinama? To mi godi, to je lep občutek. Kadarkoli vas nekdo želi, v bilo katerem poslu, to pomeni, da nekaj dobro delate. Še posebej pa takrat, ko se gre za klub, kakršen je Dinamo. A počasi. Mislim, da so vsa ta medijska natolcevanja in tudi razni napisi šli malce predaleč. Moram tudi sam razmisliti in videti, kaj narediti v bližnji prihodnosti. Res zdaj nikomur ne morem dati odgovora na vprašanje, kaj se bo danes ali čez nekoliko tednov zgodilo."

'99,9-odstotno' že Dinamov

Hrvaški RTL je sicer poročal, da bo Kek z "99,9-odstotno gotovostjo" prevzel zagrebške modre , da pa je "definitivno profil trenerja", kakršnega si želijo, pa je v pogovoru za omenjeno televizijo potrdil tudi član uprave kluba Krešimir Antolić. Omenil je, da je Mariborčan "prvi kandidat", in da bi z njim poskušali narediti nov korak v evropskih tekmovanjih, kar verjetno pomeni igranje izločilnih bojev Lige prvakov.

"Vsa osredotočenost hrvaških medijev mora biti na velikem derbiju Dinama in Hajduka. Nisem se še odločil, niti pa nisem opravil vseh potrebnih sestankov z vodilnimi možmi Nogometne zveze Slovenije, počasi. Evo, v četrtek sem bil praktično ves dan na poti, ko pa sem zvečer prišel domov, sem imel gotovo sto sporočil in zgrešenih klicev. Dajmo malce spustiti žogo na tla in videti, kaj se bo zgodilo. Res ne morem komentirati nič drugega, poskušajte me razumeti. A zdaj prihajajo na vrsto poletne počitnice, se slišimo kmalu," je za 24sata še dodal Kek.