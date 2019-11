Kek za hrvaške medije: Če ostajam selektor Slovenije? Bomo videli ...

"To je najverjetneje kar odločilna tekma skupine. Dinamo lahko na San Siru veliko tega reši, na drugi strani pa Italijani na vsak način želijo priti do zgodovinske prve zmage v Ligi prvakov, ob tem pa bi ohranili vsaj teoretične možnosti za nadaljevanje evropske sezone," je za hrvaške Sportske novostipovedal selektor Matjaž Kek, ki ni izdal, za koga bo navijal. " Atalanta se bo na vsak način želela maščevati za visok zagrebški poraz, ki jih je tako pretresel že v uvodu v Ligo prvakov," je priznanemu zagrebškemu športnemu časniku še zaupal 58-letni Mariborčan na slovenski klopi, ki bo pesti stiskal za oba slovenska reprezentanta, tako za Iličića , kot tudi za Stojanovića . "Stiskal bom pesti za njuno dobro predstavo. Prav veliko se med tekmo ne bosta srečevala, saj igrata na povsem drugačnih pozicijah. Iličić bo spočit na tekmi, odlično je igral za reprezentanco v Varšavi, Stojanović pa je ujel pravi ritem in kontinuirano igra dobro v zadnjem obdobju. Čudil sem se nekaterim zapisom v hrvaških medijih, ki so ga kritizirali, a on je z nekaj odličnimi predstavami zaprt usta vsem."

Ob koncu obsežnega pogovora za SN je Kek odgovarjal tudi na vprašanja o slovenski izbrani vrsti. Euro 2020 je odbrzel ... "Seveda smo imeli cilj, da si zagotovimo nastop na EP, toda to ni bil pogoj, ko sem pred letom dni prevzel reprezentanco. Manjkalo nam je konstantnosti, nismo imeli kontinuitete dobrih predstav. Preveč je bilo nihanj v igri in posledično v rezultatih. Bili smo fantastični v Ljubljani proti Poljski, pa katastrofalni v Skopju proti Severni Makedoniji. Če potegnem črto, sta bili reprezentanci Poljske in Avstrije boljši od nas in zasluženo odhajata na Euro." Novinarja zagrebškega časnika je zanimalo tudi, če Kek ostaja prvi mož slovenske izbrane vrste. "Videli bomo. Imam pogodbo, a v kratkem se bom srečal z vodilnimi na Zvezi. Vse bomo natančno analizirali, na eno stran bomo postavili vse dobre stvari, ki so se dogajale med kvalifikacijami, na drugo pa vse slabe, ki so nas spremljale v tem času. Nato se bomo odločili, kaj in kako naprej," je bil za konec kar malce skrivnosten Kek.