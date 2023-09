Kek: Zdaj pa prihaja 'rokenrol'

Po šestih krogih v skupini H s po 13 točkami vodijo Slovenci in Danci, ki so zmagali na Finskem, sledita Finska in Kazahstan s po 12, Severna Irska ima tri točke, San Marino pa je še brez. Kot je Kek napovedal, je opravil nekaj menjav v začetni postavi. V osrčju obrambe je tokrat začel Miha Blažič (zaradi poškodbe je šel iz igre že v 12. minuti) namesto Davida Brekala, ki ga tokrat ni bilo v postavi, na desno stran obrambe se je vrnil Petar Stojanović, Žan Karničnik pa je začel na levi strani. V zvezni vrsti je tokrat priložnost dobil Sandi Lovrić, v napadu pa namesto Benjamina Šeška Žan Vipotnik. Naša izbrana vrsta je tudi ob kadrovskih spremembah prevladovala in pričakovano lahko prišla do popolnega točkovnega izkupička. Slovenija je v San Marinu nadaljevala stoodstotni niz z medsebojnih tekem z domačo vrsto in še sedmič slavila proti zadnjeuvrščeni zasedbi z lestvice Mednarodne nogometne zveze. Slovenci so bili za kakovostni razred ali dva boljši tekmec in na videz s pol moči vpisali pričakovane točke.