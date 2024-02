Kek: Žreb Lige narodov? Veliko se bo vprašalo Slovenijo

Selektor Matjaž Kek, ki ga z našo reprezentanco sredi junija čaka evropsko prvenstvo v Nemčiji, je v Parizu dočakal žreb skupin za Ligo narodov. Slovenija bo igrala v skupini 3 lige B skupaj z Avstrijo, Norveško in s Kazahstanom. Tekmovanje se bo začelo septembra. Kek je bil, kot skorajda vedno po žrebu, židane volje, saj nanj pač nima vpliva. V prijetnem pogovoru z našo novinarko in voditeljico Sanjo Modrić je razkril še marsikaj zanimivega.

Slovenija se bo s Kazahstanom, ki je sprva pristal v skupini B2 in nato zaradi geografskega ključa končal v slovenski skupini, pomerila tretjič. Nazadnje si je proti temu tekmecu v polnih Stožicah zagotovila tudi nastop na evropskem prvenstvu 2024 v Nemčiji. "Zelo tekmovalna skupina. Avstrija je ena najboljših reprezentanc v Evropi, potem pa sta tu še Norveška in Kazahstan, proti kateremu smo igrali tako rekoč pred nekaj dnevi. To je skupina, v kateri se bo veliko vprašalo tudi Slovenijo," je po žrebu prve vtise o skupini B3 strnil selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek.

"Še enkrat se je pokazala pomembnost dobrega igranja v Ligi narodov. Najprej smo zmagali v ligi C, nato obstali v ligi B. In prav tam se je postavil temelj generacije, ki se je zdaj uvrstila na evropsko prvenstvo. Iz mojega zornega kota je usmeritev Uefe pravilna, da včasih nepotrebne prijateljske tekme zamenja z ligo narodov. V njej se tekmuje, igra za prestiž, za to, da lahko napreduješ in konec koncev tudi uvrstiš na veliko tekmovanje. Slovenija je vsaj v zadnjih dveh izvedbah lige narodov igrala dobro," je še dodal Kek.