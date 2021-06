Kek: Vidi se, da so nekateri daleč od forme

Doslej zadnja tekma med tema nasprotnikoma pa je bila v sklopu kvalifikacij za EP 2020, Makedonci, ki so si prek Lige narodov zagotovili svoj prvi nastop na velikih tekmovanjih in bodo na evropskem prvenstvu igrali z Avstrijo, Nizozemsko in Ukrajino, pa so v Skopju slavili z 2:1. Obračun z Makedonijo, pa tudi petkova tekma proti Gibraltarju na Bonifiki v Kopru sta namenjena preverjanju določenih novih in novejših imen v reprezentanci, je pred prvim dvobojem poudaril selektor Matjaž Kek. Preizkušnja s Severno Makedonijo je bila 258. uradna tekma Slovenije. "To je bila tekma, ki jasno pokaže nekatere stvari, se pa vidi, da je konec sezone, vidi se, da so nekateri daleč od forme. Severna Makedonija pa je zelo neugoden tekmec za vsakogar, vidi se, da se pripravlja na evropsko prvenstvo. Ima veliko igralcev, ki jih dobro poznam, želim ji dober rezultat na prvenstvu, verjamem, da lahko pokaže dobro predstavo,"je po dvoboju v makedonski prestolnici dejal slovenski selektor in različno ocenil polčasa. "V prvem polčasu je bilo videti res kakovostno, a po menjavah izgubiš ritem. V uvodnem delu smo bili na želeni ravni, rad pa bi, da bi bili še hitrejši in nevarnejši za gol. Morali bomo igrati odločneje in konkretneje, da ne bi dobili takšnih golov, kot smo ga."