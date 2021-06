Kek pred tekmo z Gibraltarjem: Vsaka tekma nam mora nositi določene cilje

"Pred nami je sklepno dejanje zelo težke sezone. Tekmec vsaj po dosedanjih izidih ni v nekem srednjem kakovostnem razredu, ampak vsaka tekma nam mora nositi določene cilje. Motivacije je dovolj pri fantih. Končujemo daljše druženje, imelo smo nekaj več treningov in tekmo proti Severni Makedoniji. Upam, da smo naredili tiste stvari, ki nam bodo pomagale septembra v nadaljevanju kvalifikacij," je na novinarski konferenci v Kopru povedal Kek.

Poudaril je, da si na teh tekmah želijo širiti kader, kar pride prav ob težavah, kot so slaba forma, kartoni, poškodbe. Prav s slednjimi je nekaj težav."Nekaj igralcev ima probleme s poškodbami. Jure Balkovec in Mario Jurčević verjetno ne bosta pripravljena, tudi Jan Oblak je že v Skopju začutil težave od prej. Kot pa pravim, se s tem vedno odpira možnost kakšnemu novem imenu. Nekaj ste jih videli v Skopju, nekaj pa jih boste tudi jutri," je pojasnil selektor.

Obenem se je dotaknil tudi same igre tekmeca z repa lestvice Mednarodne nogometne zveze. "Gibraltar verjetno ne bo odstopal od zaprte formacije, ko poskuša strnjeno v zadnji tretjini držati neodločen izid. Nekateri so to zlahka prebijali, nekateri pa so imeli težave. Tako bo potrebna hitrost v razmišljanju, rešitve ena na ena, strpnost. Vsekakor ima tudi ta tekma svoj namen, kot vsaka. Septembra bomo namreč spet imeli praktično en trening in takoj tekmo, tako da je bilo dobrodošlo, da smo bili več časa skupaj,"je povedal Kek.

Dodal je še, da so predvsem v drugem polčasu tekme v Skopju naredili preveč napak, kar se je dogajalo že v preteklosti, tako da so se pogovarjali tudi o tem.