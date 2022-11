Kek: Zaslužena zmaga na zahtevnem gostovanju

Slovenska nogometna izbrana vrsta je svojo zadnjo reprezentančno akcijo v tem koledarskem letu začela z lepo zmago v Romuniji, kjer so varovanci selektorja Matjaža Keka slavili z 2:1. Pod slovenska zadetka sta se podpisala ta hip zelo vroča napadalca Benjamin Šeško in Andraž Šporar. Kljub zmagi pa selektor Kek opozarja na nekoliko slabši drugi polčas, ki je bil predvsem posledica številnih menjav in s tem padca ritma v igri.

Za slovenskimi nogometaši je dobra prijateljska preizkušnja v Cluju-Napoci, kjer sta si tokratna tekmeca po prikazanem in priigranih priložnostih razdelila polčasa. Če je bila naša reprezentanca v prvem delu boljši nasprotnik in si je poleg zadetkov Benjamina Šeška in Andraža Šporarja priigrala še nekaj zelo zrelih priložnosti, je treba na drugi strani priznati, da so bili gostitelji Romuni v drugih 45 minutah igre precej nevarnejši, kar pa niso znali materializirati z več kot le enim golom v slovenski mreži. Tudi selektor Matjaž Kek je po tekmi v druženju s predstavniki sedme sile opozoril prav na padec v igri v drugem polčasu. icon-expand Andraž Šporar je znova prispeval levji delež k zmagi slovenske izbrane vrste. FOTO: Aljoša Kravanja "Kljub vsemu menim, da je naša zmaga povsem zaslužena. Fantje so odigrali zelo dober prvi polčas, dinamičen na obeh straneh zelenice z veliko priložnostmi, od katerih sta dve našli svoj cilj. Moramo pa obvezno paziti na precejšnje padce v igri, ki se nam v bodoče ne bodo smeli ponavljati. Res je, da smo v nadaljevanju dvoboja zamenjali lepo število igralcev in tako ponudili priložnost nekaterim, ki v preteklosti niso bili toliko v ospredju. Veseli me igra iz prvega polčasa, zmaga na zahtevnem gostovanju pa je vselej dobrodošla," je bil po tekmi zadovoljen 61-letni Mariborčan. Eden od dveh strelcev za našo izbrano vrsto Andraž Šporar je prav tako izpostavil živahno dogajanje v prvem polčasu, v katerem je bila po njegovem mnenju Slovenija občutneje boljša reprezentanca. "Če bomo tudi v naslednjih kvalifikacijah za evropsko prvenstvo 2024 igrali podobno kot v prvem polčasu te tekme v Romuniji, potem se nam obetajo lepi časi. Ko si priigramo toliko lepih priložnosti, jih preprosto moramo izkoristiti. Toda zmagi ne bomo gledali v zobe in se z mislimi že usmerili k nedeljski tekmi s Črno goro," je povedal 28-letni napadalec atenskega Panathinaikosa.