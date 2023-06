Kek brez Oblaka, po novem zraven Ivačič, vrnitev Janže in Mlakarja

Slovenci so se že zbrali na Brdu pri Kranju, med temi pričakovano ni vratarja Jana Oblaka zaradi poškodbe, tako da bo Matjaž Kek na tekmah izbiral med Vidom Belcem, Matevžem Vidovškom in Aljažem Ivačičem. Ni niti Adresa Vombergarja, namesto njega je vpoklic dobil Jan Mlakar. Danska je trenutno 19. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, Finska 56., Slovenija pa 59. Slednja se z Dansko ni merila od leta 2008, ko je na prijateljski tekmi izgubila z 1:2, pred tem pa je izgubila tudi preostale tri dvoboje - brez doseženega gola. S Finci pa so se Slovenci merili dvakrat, in sicer 2013 na prijateljski tekmi (0:2) in 1999 prav tako na prijateljskem obračunu (1:1).

Tekma s Finsko bo 16. junija v Helsinkih, z Dansko pa 19. junija v Stožicah. Po dveh krogih v skupini H vodi prav slovenska vrsta, ki ima šest točk po zmagah proti Kazahstanu in San Marinu, po tri točke imajo Danska, Severna Irska, Kazahstan in Finska, San Marino pa je še brez točk.

Seznam za Finsko in Dansko:

- vratarji: Vid Belec (Apoel), Matvež Vidovšek (Olimpija), Aljaž Ivačič (Portland Timbers);

- branilci: Petar Stojanović (Empoli), Jaka Bijol (Udinese), Jure Balkovec (Alanyaspor), Miha Blažič (Angers), Žan Karničnik (Celje), David Brekalo (Viking), Vanja Drkušić (Soči), Erik Janža (Gornik);

- vezisti: Jasmin Kurtić (Paok), Benjamin Verbič (Panathinaikos), Miha Zajc (Fenerbahce), Domen Črnigoj (Salernitana), Sandi Lovrić (Udinese), Adam Gnezda Čerin (Panathinaikos), Jon Gorenc Stanković (Sturm), Tomi Horvat (Sturm), Timi Max Elšnik (Olimpija);

- napadalci: Andraž Šporar (Panathinaikos), Benjamin Šeško (Salzburg), Luka Zahović (Pogon), Žan Celar (Lugano), Jan Mlakar (Hajduk), Žan Vipotnik (Maribor).