Kek zadovoljen z vnemo, a opozarja: Na stari slavi se ne da živeti

"Vsak začetek novega ciklusa prinaša določena vprašanja. Najlepši odgovori so vedno na igrišču. Me pa v vseh teh dneh izredno veseli zrelost igralcev, pozitivno razmišljanje, zavedanje svoje kvalitete in spoštovanje nasprotnika," je na novinarski konferenci uvodoma dejal slovenski selektor, ki bo reprezentanco drugič vodil v drugem kakovostnem rangu Lige narodov.

Slovenija na Fifini lestvici trenutno zaseda 52. mesto, Avstrija pa je kar 30 mest višje in je s tem najvišje postavljena reprezentanca v skupini. "Pred nami je dobra, kvalitetna tekma. Jasno je, da je bilo razmišljanje usmerjeno v našo reprezentanco. Podatkov in informacij o Avstriji je dovolj," je nadaljeval Kek, ki je že bil na selektorskem stolčku, ko sta se reprezentanci nazadnje pomerili. V kvalifikacijah za Euro 2020 so Avstrijci oba obračuna dobili z 1:0.

Obe reprezentanci sta pustili zelo dober vtis na minulem Euru in se poslovili v osmini finala. Avstrijci so v zvezdniški skupini s Francijo, Nizozemsko in Poljsko zasedli celo prvo mesto, a so se nato poslovili proti Turčiji. Kek je nogometni ustroj pri naših severnih sosedih označil za "primer dobre prakse".

"Vedno se rad učim od tistih, ki so dobri. Njihov sistem organizacije nogometa, pa tudi strokovni in tržni pristop, je prinesel rezultate. O tem govori vsa nogometna Evropa," s pohvalami ni skoparil slovenski selektor, ki je zelo zadovoljen z vnemo svojih varovancev na treningih.