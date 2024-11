Kek: To se je v Sloveniji že dogajalo in to zares ni dobro

Slovenska nogometna reprezentanca je letošnje precej uspešno leto zaključila z remijem proti Avstriji. Da igra in energija ni bila tista prava, se je videlo že na prvi pogled. Čeprav so Avstrijci povedli že v 27. minuti, so Slovenci uspeli v izteku tekme izenačiti na 1:1. V 81. minuti je mrežo zatresel Adam Gnezda Čerin. Slovenija je Ligo narodov tako zaključila na tretjem mestu in se bo podala v dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi B.

Avstrija - Slovenija FOTO: Profimedia icon-expand

"Žalostno je, da moraš najprej preživeti 60,65 minut. Nato smo s taktičnimi menjavami le prišli do več daha. Tudi nogometaši so si več upali. Izid je takšen, kot je, lahko bi se obrnilo čisto drugače. Slabo smo začeli, toda na koncu pokazali drugačen obraz. Trpeli pa smo veliko, toliko, kot že dolgo ne. Fantje so pokazali karakter in prišli do točke. Sicer ta točka za nas ne pomeni veliko. Želim, da nam uspe obstanek v ligi B," je na novinarski konferenci po tekmi dejal selektor Matjaž Kek.

"Neverjetno pa je to, kako je ena slabša tekma, ki smo jo odigrali proti Norveški, povsem spremenila ozračje. To se je v Sloveniji že dogajalo in to zares ni dobro. Smo dovolj samokritični. Tudi proti Avstriji smo bili preslabi, njihova hitrost, direktnost, nas je ubijala," še pove.

"Potrebujemo igralce, ki so v najboljši fizični in psihični pripravljenosti. V skupini smo imeli dve izredno dobri reprezentanci, ki igrata taktično, zrelo, agresivno. Z veliko kontakta. In tu smo imeli veliko težav. Sicer pa smo v določenih trenutkih pokazali, da zmoremo, toda le, če smo dovolj samozavestni. Zadovoljen sem, da proti Avstriji nismo izgubili, toda pokazalo se je tudi, da precej nihamo. Na tej ravni pa se kaj takšnega ne sme dogajati. Kar se je dogajalo v zadnjem mesecu in pol, izgubili smo precej znanja in karakterja, potrebujemo trenerja, osebnost, avtoriteto, znanje. Bodo pa seveda tudi igralci morali še nekaj več žrtvovati," je še poudaril Kek ob omembi, zdaj že nekdanjega pomočnika, Boštjana Cesarja.