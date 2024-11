Kek: Zagotovo bomo morali biti boljši kot na zadnjih tekmah

V slovenkem nogometnem taboru so občutki po današnjem žrebu mešani. Slovaki so zagotovo nam zelo poznana reprezentanca, selektor Matjaž Kek pa je zadevo pokomentiral v svojem slogu: "Žreb kot žreb. Slovaška je najvišje uvrščena reprezentanca, ki je že na evropskem prvenstvu pokazala vso svojo kakovost. To bosta dve težki tekmi, nasprotnik je na naši ravni in naredili bomo vse, da se dobro pripravimo za marčevski termin."