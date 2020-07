Hrvaški viri: Dinamo ima pripravljeno odškodnino za Keka, ki naj bi letno pospravil poldrugi milijon

Je Matjaž Kek že vpodil šoslednjo tekmo na klopi slovenske reprezentance. Hrvaški mediji so prepričani v to ...

Kot sedaj že nekaj dni poročajo številni hrvaški (športni) časniki, ki se sklicuje predvsem na novinarske vire iz Hrvaške in Slovenije, je Dinamo že stopil v stik z Matjažem Kekom , ki pa ima do leta 2022 kot selektor pogodbo z Nogometno zvezo Slovenije. Pri Dinamu so pred tem najavili, da iščejo trenerja "težke kategorije", uveljavljenega strokovnjaka, ki svoje znanje lahko potrdi z uspehi. In kot pravijo, ima Matjaž Kek vse to, kar pri hrvaških prvakih zahtevajo.

Več hrvaških medijev s športnim časnikom Sportske novosti na čelu je piše o velikem zanimanju Dinama za 58-letnega slovenskega selektorja, ki je med marcem 2013 in septembrom 2017 že vodil hrvaškega prvoligaša, in sicer Rijeko. S klubom je tudi osvojil dvojno krono v sezoni 2016/2017.

Čudežen rezultat je naredil z Rijeko in na Rujevico prvič pripeljal pokal za naslov prvaka Hrvaške ter s tem klubom osvojil tudi dva pokalna naslova. S Kekom je klub postal drugi najboljši v državi za velikim Dinamom. Zanimanje Dinama je za STA potrdil tudi Kek. Ta naj bi od serijskega hrvaškega državnega prvaka prejel precej konkretno ponudbo, a sam izpostavlja, da je trenutno vezan na slovensko reprezentanco. "Bistvo vsega je, da imam veljavno pogodbo z NZS, ki velja še nekaj časa," je za STA dejal 58- letni Mariborčan, ki se je na to temo tudi že sestal s predsednikom NZS Radenkom Mijatovićem. Medtem so pri zagrebških Sportskih novostih še bolj prepričani, da bo na klop hrvaškega nogometnega velikana sedel izkušeni Slovenec. "Še več, Dinamo je takoj pripravljen pokriti odškodnino za NZS v višini pol milijona evrov. Vodilni možje modrih so prepričani, da bo Kek naslednji trener Dinama." Zanesljivi viri, ki prihajajo blizu Dinama pa še dodajajo, da naj bi Matjaž Kek zgolj s plačo letno pospravil poldrugi milijon evrov.

Kot še pišejo številni hrvaški mediji, gre pri Keku tudi za močno osebnost, podobno, kot sta bila to Vahid Halilhodžić in Nenad Bijelica, ki sta s klubom dosegala tudi uspehe v Evropi. Naloga pa ne bo lahka, saj bo moral Kek promovirati mlade domače igralce in ustvarjati nove domače nogometne ase.