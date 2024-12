Kek po kvalifikacijah: Če bomo na nivoju, se bo nekaj vprašalo tudi Slovenijo

Slovenija se je s Švedsko nazadnje merila v Ligi narodov pred dvema letoma. Proti Švici je nazadnje igrala v kvalifikacijah za Euro 2016, ko je prav po nesrečnem porazu v deželi ur ostala brez možnosti za neposredno napredovanje. Proti Kosovu pa je Slovenija doslej odigrala le dve tekmi, in sicer v Ligi narodov leta 2020, obe je dobila.

"Gre za časovni zamik, nogomet je v zadnjih letih strašno napredoval. Mislim, da je treba gledati aktualno situacijo. Treba je najprej odigrati tekmi proti Slovaški, potem termina, namenjena prijateljskim tekmam, in potem kvalifikacije. Vemo, za kakšne nasprotnike gre. Kot sem že dejal, to je nov čas, to so drugi ljudje, tako pri njih kot pri nas. Vsaka skupina se začne z nič točkami, gledam naprej in manj nazaj," je še dodal Kek.