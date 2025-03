Slovenski nogometaši z mislimi pri Slovakih: 'Želimo ostati v ligi B'

"Ob tem je treba upoštevati, da za ta termin ne bomo imeli na voljo veliko časa za priprave. Čakata nas dva treninga v polni postavi, tako da nekih revolucionarnih potez ni pričakovati." Selektor se bo tako zanašal na ogrodje ekipe, s katero je dosegal lanske uspehe. V napadu ga veseli dejstvo, da Andraž Šporar po prestopu v Alanyaspor v klubu dobiva priložnost za igranje. Ljubljančan ob Benjaminu Šešku , Janu Mlakarju in Žanu Vipotniku tvori napadalno ekipo.

"Čakata nas dve zahtevni tekmi z enim samim ciljem: da si zagotovimo obstanek v ligi B," se je proti tekmah 20. marca v Bratislavi in tri dni pozneje v Stožicah ozrl Matjaž Kek .

Slovenske nogometaše v drugi polovici marca (20. in 23. 3.) čakata dodatni kvalifikacijski tekmi s Slovaško za obstanek v skupini B Lige narodov.

Kek si od svojih varovancev predvsem želi enak pristop, kot so ga prikazali na lanskem evropskem prvenstvu. "To je naša realnost, za uspeh moramo prikazati željo. Moramo biti na najvišjih možnih obratih. Z nekaj sreče in našo kakovostjo lahko potem konkuriramo tudi najboljšim."

Slovaška, s katero je Slovenija doslej odigrala osem tekem, od tega je slovenska izbrana vrsta trikrat zmagala, štirikrat remizirala in enkrat izgubila, je po njegovih ocenah kakovostna tekmica. Na svetovni lestvici je na 41. mestu, 14 mest pred Slovenijo, po oceni Keka pa ima tudi kakšno zveneče ime več v svojih vrstah. "Na Euru je igrala na visoki ravni, imela tudi nekaj smole, zato Slovenijo čaka zahtevno delo."