Kek pred tekmo v Prištini: Popraviti želimo, kar ni bilo dobro v Švici

Slovenska nogometna reprezentanca se bo danes v Prištini na tretji tekmi kvalifikacij za SP 2026 pomerila s Kosovom. V kosovski prestolnici nogometaše čaka vroče ozračje na razprodanem stadionu, selektor Matjaž Kek pa poudarja, da mora to biti za nogometaše le dodaten motiv. Jasen cilj je zmaga in tri točke.

"Za nami je relativno miren teden, pogoji so fantastični," je pred zadnjim treningom na Brdu medijem zaupal Matjaž Kek, vesel, da bo lahko računal na vse nogometaše, saj je tudi rahlo načeti Timi Max Elšnik skoraj v celoti lahko opravil trening.

Slovenski selektor se zaveda moči Kosova: "Odkar je selektor Franco Foda, so zelo kompaktna in agresivna ekipa s posamezniki, ki igrajo v dobrih klubih. Pripravili smo načrt, razmišljamo pa predvsem o nas. Popraviti želimo, kar ni bilo dobro v Švici, cilj pa je seveda pozitiven rezultat." Slovence bo v Prištini pričakalo vroče ozračje na razprodanem stadionu. "To nam mora biti le še dodaten motiv. Bolje je igrati pred polnim stadionom v dobrem vzdušju kot pa nekje, kjer se sliši vsak glas. Jasno je, da bo glasno, ampak zavedamo se, da bo tam tudi nekaj naših navijačev. To je treba spoštovati in iz tega potegniti dodatno energijo," je poudaril Kek.

Obe ekipi, Kosovo ima zgodovinsko priložnost za prvi nastop na SP, nujno potrebujeta točke. Odločilni dejavniki bodo po mnenju Keka številni dvoboji na zelenici, pravšnja agresivnost in boj za drugo, odbito žogo. "Na vsaki tekmi potrebuješ tudi potrpežljivost in koncentracijo. Potrdilo se je, da smo v skupini, kjer gre izid hitro lahko v eno ali drugo smer. Taktični načrt naj ostane za slačilnico, najbolj pomembna pa bo govorica telesa, zavedanje pomembnosti tekme, samozavest, odločnost in hrabrost," načina slovenske igre Kek razumljivo ni razkril javnosti in dodal: "To so tekme, kjer na koncu šteje le rezultat." Kljub vsemu pa Kek opozarja, da tudi poraz ne bi bil katastrofa. "Nogomet se bo igral tudi po teh kvalifikacijah. Slovenija je ime, je nasprotnik, o katerem tekmeci razmišljajo." Razlogov za optimizem je veliko. Dobrodošli so prvi goli Benjamina Šeška v Angliji, ki je v dresu Manchester Uniteda zadel na dveh zaporednih tekmah. "Ta pozitivna energija, ki se prenese iz klubov, je seveda dobrodošla. Prav vsi pa se morajo zavedati, da je reprezentanca v preteklosti marsikoga vrnila na zemljevid, mu pomagala, da je dobil več priložnosti tudi v klubu."

Večjo težavo kot neigranje nekaterih Kek vidi v preutrujenosti posameznih nogometašev. "Nekateri so tekme igrali še pozno zvečer v nedeljo. Treba je bilo poskrbeti za regeneracijo in jih vključiti v naše taktične zamisli. Na igrišču bo pomembna tudi fizična priprava. Dejstvo je, da so urniki tekem prenatrpani. Razumem tudi klube in v prihodnjih letih bo to še bolj zgoščeno. A moje mnenje je, da brez reprezentanc in tega nacionalnega naboja pravega nogometa ni."

Ob povratku iz Prištine Slovenijo čaka še Švica

Po tekmi v Prištini sledi domači obračun s Švico. Selektor se ni mogel izogniti vprašanju o slabi, pa čeprav pravkar prenovljeni zelenici osrednjega stadiona v Stožicah. "Dobro igrišče je tudi za nas dobro. Videl sem stadion, a to je odgovornost nekoga drugega. Na našo izvedbo to ne bi smelo vplivati. Igrišče bo enako za obe reprezentanci, morda se v nekem trenutku njim slabo odbije žoga in nam dobro, pa potem o tem ne bomo govorili. Je pa to slika slabe nogometne infrastrukture v Sloveniji. Le redke površine so res dobre," je svoje mnenje izpostavil Kek. Slovenija je po dveh tekmah z eno točko zadnja v skupini B, v kateri vodi Švica s šestimi točkami, tri ima Kosovo, Švedska pa je tudi pri eni točki.