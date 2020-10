Kek: Skrb je zaradi špice, ker se s Šporarjem verjetno ne bo izšlo

"Tako kot sem napovedal. Tekma za minutažo tistim, ki so bili prvič z nami, in tistim, ki so imeli manjšo minutažo. Do 4:0 je bilo kar solidno, potem pa je manjkal še kakšen zadetek. Dejstvo pa je tudi, da manjka več povezanosti, uigranosti po dveh treningih. Je pa tekma dala nekaj odgovorov kot predpriprava za Moldavijo in Kosovo. Nekaj je skrbi zaradi špice, ker se z Andražem Šporarjem verjetno ne bo izšlo. Tako bo verjetno še kak vpoklic, glede na to, da smo deficitarni na tem položaju. Mogoče bom poklical tudi iz mlade selekcije," je po tekmi povedal selektor Matjaž Kek .

Slovenski nogometaši so bili veliko boljši tekmec in že po prvem polčasu so vodili s 3:0, v drugem polčasu je gol dosegeš še Rajko Rep. Pred tem sta bila uspešna Mitrović (2) in Haris Vučkićiz enajstmetrovke. Reprezentanco sicer 11. in 14. oktobra čakata še dve tekmi Lige narodov na Kosovem in v Moldaviji.

"Zagotovo sem ponosen, da sem bil prvič kapetan, z veseljem še kdaj, če bom izbran. Kar zadeva tekmo, pa so takšne preizkušnje težke zaradi odnosa, smo pa hitro krožili z žogo, prihajali do priložnosti in zmagali. Ta zmaga pa je dobrodošla za nedeljsko tekmo, to je najbolj pomembno," je dejal Jasmin Kurtić, Nemanja Mitrović pa dodal: "Nekaj nenavadnega je za branilca, da dva gola. Ampak pomembno je to, da smo zmagali, da smo si pripravili veliko priložnosti. Mislim, da je to lepa popotnica za nedeljsko tekmo."