Kek zadovoljen po zmagi: Počasi se sestavlja mozaik

Slovenija po treh tekmah v Ligi narodov ostaja neporažena. Nazadnje so slovenski nogometaši v gosteh premagali Kosovo (0:1) in so na drugem mestu lestvice z enakim številom točk kot vodilni Grki. Slovenski selektor Matjaž Kek je zadovoljen z izkupičkom in pravi, da se mozaik počasi sestavlja.

Slovenska reprezentanca je v Prištini premagala Kosovo z golom Harisa Vučkića.Slovenija je pred tem v Ligi narodov premagala Moldavijo in remizirala z Grčijo, ki je na prvem mestu lestvice z enakim številom točk. Slovence v ligi C in skupini 3 čaka še gostovanje v Moldaviji, ki je na sporedu že v sredo. Slovenija ima čvrsto obrambo, saj na tretji tekmi zapored ni dobila gola, zelo zanesljiv je bil tudi tokrat prvi vratar reprezentance Jan Oblak. "Mislim, da smo zasluženo zmagali. Bilo je veliko dobrih stvari v tej tekmi, a tudi nekaj stvari, ki jih moramo popravitis treningom, z delom, s komunikacijo. Fante je nagradil odnos, ki so ga gojili v tednu priprav. Nasploh mislim, da smo naredili več, kar se tiče kreacije, zadnjega pasa. Zagotovo ima Sandi Lovrić to kakovost, tudi odkrivanje in reakcija Harisa Vučkića je bila prava. Počasi se stvari postavljajo v mozaik, nocoj je bil to kar korak naprej, kar je bilo pred mesecem dni,"je med drugim dejal selektor Matjaž Kek (več pa v video izjavi). icon-link Statistika tekme Kosovo - Slovenija FOTO: Sofascore.com