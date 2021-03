Kek: Vse misli so usmerjene v preboj na SP

Ta je razkril tudi svoja pričakovanja glede samih kvalifikacij, ki pa niso nič drugačna kot v vsakem prejšnjem ciklu. "Kot selektor ne morem biti zadovoljen s tretjim ali četrtim mestom. Slovenija seveda ni favoritinja v skupini, saj je bila v četrtem bobnu. Toda napredovanje je tisto, o čemer razmišljamo. Pred nami je najtežji možen začetek, ampak to bo za nas dodatna spodbuda. V skupini pa vsak igra po dvakrat z vsakim in na koncu bomo potegnili črto," je pričakovanja orisal selektor.

Prav Liga narodov je po njegovem slovenski vrsti prinesla homogenost in neko jedro ekipe, pa tudi določeno prepoznavnost v igri. "Te tekme je treba odigrati na želeni ravni, tako kot smo določene v Ligi narodov. Prepoznavnost se je videla in tu je treba nadaljevati. Jasno je, da nas čakajo težji tekmeci, ampak razmišljali bomo predvsem o sebi. Poskušali bomo biti optimalni, bojeviti ... Komaj čakam, da se vidimo s fanti, in upam, da bo ta prva akcija uspešna za slovensko vrsto," je dejal Kek.

Časa za priprave na prve tekme ne bo veliko. Kek bo imel prve izbrance na treningu v nedeljo, preostanek pa v ponedeljek. V torek bo še uradni trening pred uvodno tekmo, v sredo pa že sosedski obračun s Hrvati. "To bo spet veliko rivalstvo, tako kot vedno. Imamo veliko željo in motiv, da uspešno začnemo kvalifikacije, pri čemer se zavedamo, kdo prihaja v Ljubljano," je opozoril Kek, ki je v torek objavil tudi seznam igralcev, na katerem ni veliko sprememb v primerjavi s tekmami v Ligi narodov. Izpostaviti velja le vrnitev izkušenega bočnega branilca Bojana Jokića .

"Tokrat gre za SP in vse misli se sučejo okrog tega, ali se bo Sloveniji uspelo uvrstiti nanj ali ne, " je na torkovi novinarski konferenci povedal Kek . Slovenija, ki je doslej na SP igrala leta 2002 in 2010, bo 24. marca ob 20.45 v Stožicah gostila Hrvaško, 27. marca bo v Sočiju ob 15.00 igrala proti Rusiji, 30. marca pa v Nikoziji ob 18. uri proti Cipru. V skupini H sta sicer še Slovaška in Malta.

Glede igralskega kadra je dodal, so nekateri igralci v boljši, nekateri v slabši formi. "Ampak vsi imajo veliko željo, motiv, homogenost. To je naše vodilo. Ni veliko časa za kake podrobne analize, igrišče pa bo pokazalo, kako daleč smo prišli v prepoznavnosti in uspešnosti reprezentance," je poudaril Kek in dodal, da je hud ritem pač enak za vse in da se je treba temu čim prej prilagoditi.

Zaradi treh tekem v kratkem času je tudi povabil 25 igralcev ter ima pripravljene tudi rezerve, če se pojavijo kartoni, poškodbe ali drugi zapleti. Za zdaj namreč še ni znano, ali bo Jaka Bijol lahko igral, saj je v karanteni zaradi primera novega koronavirusa v njegovi ekipi v Hannovru. Tudi zato je zraven Jon Gorenc Stanković, ki lahko igra tako v obrambi kot na mestu obrambnega vezista.

Določeno raznolikost je selektor iskal tudi v napadu, saj je "tipu" igralca, kot soAndraž Šporar, Blaž Kramer in Haris Vučkić, dodal še "medprostorskega" Luko Zahovića. A ena ključnih nalog je pripeljati žogo do teh napadalcev, kar bo na plečih veznih "ofenzivcev" in kreativcev Josipa Iličića, Mihe Zajca, Sandija Lovrića, Domna Črnigoja ...

Kot pravi Kek, je kakovost na dovolj visoki ravni. "Smo kakovostni in ta generacija niti slučajno še ni izkoristila svojega potenciala,"meni selektor, ki je dodal, da ima seveda kdo kdaj slabši dan, ampak odnos mora biti na najvišji ravni. "Že v Ligi narodov sem videl, da gredo ti fantje do konca."

Konec pa je tudi ugibanj o morebitnem vnovičnem igranju Kevina Kampla za izbrano vrsto. "Nogometna zveza Slovenije je bila v zvezi s klubom in igralcem. Napotki zdravnikov so jasni, Kevin je sposoben igrati le omejeno število tekem, kar se vidi tudi pri Leipzigu. Tudi Kevin sam je to pojasnil. Želim mu zdravja, saj so obremenitve strahovite. Čas pa bo pokazal, kaj to pomeni za slovensko reprezentanco,"je zaključil Kek.