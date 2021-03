Kek: Če kdo misli, da bo v Nikoziji sprehajanje, se moti

Niz devetih tekem neporaženosti Slovenije se je v Sočiju resda končal, a tega Kek in igralci ne jemljejo preveč tragično. "Ne vem, zakaj bi morali biti sklonjenih glav. Izgubili smo, a pokazali veliko dobrih stvari," je po tekmi z Rusi dejal Matjaž Kek. "Ni nekega blaznega razočaranja, saj smo dali vse od sebe in odigrali dobro tekmo. To tudi ne sme vplivati na naše naslednje tekme. Ta zagon, ki ga imamo, moramo pokazati na Cipru in nato še v prihodnje," pa je povedal Jaka Bijol. Ciprska tekma prihaja hitro, nekaj dodatnih težav bo pomenila odsotnost kaznovanega Mihe Mevlje in Andraža Šporarja, ki se je na zahtevo kluba moral vrniti na Portugalsko, v nasprotnem primeru bi ga čakala karantena in ena tekma prepovedi igranja za izbrano vrsto. A, kot pravi Kek, po prvokategornikih v skupini H Hrvaški in Rusiji zdaj prihajajo tekme, na katerih morajo zbirati točke. "Ampak če kdo misli, da bo v Nikoziji sprehajanje, se moti," je opozoril Kek in pojasnil, da bo treba izboljšati, kar je bilo slabo, in nadgraditi igro. "Fantje so pokazali, da hočejo, da imajo potencial, ampak na takih tekmah, kot je bila z Rusijo, mora biti vse stoodstotno. Mi pa v odločenih trenutkih nismo bili. Za poraz smo si krivi sami, tako kot smo bili sami zaslužni za zmago proti Hrvaški," je dejal Kek in pripomnil, da se mu zdi, da bi se dalo iztržiti več. Kakšen bo iztržek v Nikoziji, bo znano v torek. "Vsi v naši skupini so dobri, vsak se zna postaviti in je potem to težko prebiti. To bo težka tekma, težko bomo dali gol, ampak treba se je pripraviti in iti po zmago," je pred ciprsko preizkušnjo povedal Miha Zajc. Bijol pa je dodal: "Ni več lahkih tekmecev, Ciper ni neka eksotična država, tudi Slovenija se je že opekla proti njemu. Na vsaki tekmi moramo biti stoodstotni, dobro odigrati, prepričan sem, da če bomo osredotočeni in delali tisto, kar moramo, bo tudi izid pozitiven."