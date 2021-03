Selektor Kek razmišlja tudi o rotaciji in osvežitvi ekipe

Ciprčani so dobili le en gol na dveh tekmah, kar kaže na določeno čvrstost ekipe. "Gre za zelo organizirano in čvrsto ekipo, ki dobro stoji v bloku. Znajo pa njihovi igralci biti neugodni, če jih spustiš v hiter prehod. Gre za ekipo z repom in glavo," je tekmeca ocenil selektor.

Kek je omenil, da bi po eni varianti takoj začeli agresivno in odpirali prostore, verjetnejša pa je druga."Da z visokim pritiskom pridemo čim prej do žoge. Jasno je, da moramo biti zelo natančni pri kreaciji igre, moramo biti tudi zadaj organizirani prav zaradi njihovih hitrih prehodov. To sta potrdili tudi dosedanji njihovi tekmi. Selektor jih je dobro zložil. Imajo dober sistem, treba bo biti odgovoren in boljši na drugih žogah kot v Rusiji, če hočemo priti do točk," je dodal.

V ekipi je čutiti nekaj utrujenosti zaradi potovanj in tekem, nekaj je tudi manjših nevšečnosti, a je Kek poudaril, da za zdaj ni nihče vprašljiv oziroma odpisan za obračun s Ciprom – z izjemo kaznovanegaMihe Mevlje in Andraža Šporarja, ki se je moral vrniti v klub.

A zaradi hudega ritma tekem in potovanj selektor razmišlja o rotaciji, osvežitvi v ekipi. "Velika minutaža zahteva določene žrtve. Kader pa je dovolj velik, da bo priložnost dobil še kdo drug," je pojasnil Kek in obenem doda, da sta prejšnji dve tekmi dobri za črpanje optimizma, pozitivnosti, da pa je Ciper pač povsem nov izziv. "Kontinuiteta in vsakokratno dokazovanje so kakovost neke ekipe, ki lahko razmišlja o nečem večjem."