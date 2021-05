Kek v iskanju rešitev na mestih srednjih branilcev in napadalcev

Slovenska nogometna reprezentanca se je zbrala na Bledu, kjer je začela priprave na prijateljski tekmi s Severno Makedonijo in Gibraltarjem 1. in 4. junija. V tej reprezentančni akciji je kar nekaj novih imen, kot je na Gorenjskem pojasnil selektor Matjaž Kek, si želi ti tekmi izkoristiti za vpogled v kakovost tega širšega kadra. Kot je napovedal selektor, bosta ena glavnih vidikov iskanje nadaljnjih rešitev predvsem na mestih srednjih branilcev in v napadu. Nenazadnje bosta tokrat zaradi poškodb manjkala branilca Miha Blažič in Kenan Bajrić, prav tako pa ne bo niti Davida Tijanića. Obenem je, kot je dejal selektor, še nekaj igralcev s težavami, tudi Amadej Vetrih, zaradi česar sta se na novo priključila še Mario Jurčević in Jan Repas.

Tako bo skozi treninge iskal informacije in preverjal nekatera "novejša" ali nova imena. "Ne govorim tukaj o nekih mlajših igralcih, ampak o tistih, ki si skozi igranje v klubih zaslužijo vpoklic v reprezentanco," je poudaril Kek in dodal: "Glede na to, da nismo ravno blesteli v napadalnem delu, iščemo rešitve predvsem v tem elementu igre, pa tudi pri 'štoperjih'."

Tokrat ima izbrana vrsta na voljo nekaj več dni za treninge, kar je, kot je dejal Kek, več kot dobrodošlo po koncu specifične in zgoščene sezone. A za mnoge igralce obdobje tik po koncu sezone ni idealno."Če hočeš biti reprezentant, moraš dati nekaj več. Če razmišljaš, da si več časa lahko skupaj, da lahko narediš nekaj, za kar septembra, ko bodo spet tri kvalifikacijske tekme za SP 2022, ne bo časa, potem je to dobrodošlo," je menil Kek.

Junijska tekmeca nista iz najvišjega evropskega razreda, a vseeno lahko prineseta veliko informacij, je dodal Kek. "Za prvo tekmo smo iskali nekoga, ki gre na evropsko prvenstvo. Jasno je, da ni najlažje priti s ponudbami do najboljših reprezentanc. Ampak Severna Makedonija je zelo spodoben tekmec. Iskali pa smo tudi eno tekmo, v kateri bi lahko razširili nek pogled v kader, ki ga imamo. Meni sta pred časom tekmi z Azerbajdžanom in s San Marinom dali ogromno informacij," je še pojasnil Kek.

Slovenija se je z Makedonci, ki so se prek lige narodov prebili na letošnje evropsko prvenstvo, v preteklosti pomerila že šestkrat. Zadnja tekma med Severno Makedonijo in Slovenijo je bila v sklopu kvalifikacij za EP 2020, Makedonci, ki bodo na EP igrali z Avstrijo, Nizozemsko in Ukrajino, pa so v Skopju slavili z 2:1. Edini gol za Slovenijo je takrat dosegel Josip Iličić, ki je tudi tokrat na slovenskem seznamu. Z Gibraltarjem pa se Slovenija v svoji nogometni zgodovini še ni pomerila. Ta tekma bo 259. obračun Slovenije. Gibraltar je bil sicer šele leta 2013 sprejet kot polnopravni član v Evropsko nogometno zvezo, tri leta pozneje pa še v mednarodno.

Tekma s Severno Makedonijo bo 1. junija ob 18. uri v Skopju, z Gibraltarjem 4. junija ob 20.45 v Kopru.