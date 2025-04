Keka nadomestil trener, ki je nazadnje služboval v Kirgiziji

"Klub se mu ob tej priložnosti iskreno zahvaljuje za ves vložen trud, energijo in profesionalen pristop v zahtevnem obdobju, ko je prevzel člansko ekipo," so zapisali na spletni strani Mure.

Kurtušić v Mursko Soboto prihaja iz Kirgizije, kjer je vodil tamkajšnjo zasedbo Abdysh-Ata Kant, s katero je v začetku marca osvojil superpokal, pred tem pa je vodil tudi srbski Voždovac in Mačvo.

Vodil je tudi hrvaško Marsonio 1909 in Tai Po iz Hong Konga, s katerim je osvojil naslov državnih prvakov, na Kitajskem pa je deloval tudi kot trener v Arsenalovi nogometni akademiji.

"Trenerju Kurtušiću izrekamo dobrodošlico v NŠ Mura in verjamemo, da bo s svojim znanjem, energijo in strateškim pristopom ekipi pomagal doseči najboljše možne rezultate v preostanku sezone," so zapisali.

Do menjave na klopi zasedbe s Fazanarije prihaja po porazu proti rivalom iz Maribora. Ekipa iz Murske Sobote je na domačem stadionu v 31. krogu prve lige doživela peti zaporedni poraz in je trenutno s 33 točkami na sedmem mestu prvenstvene lestvice. Od vodilne Olimpije jo loči že 35 točk.

V naslednjem krogu bo Mura v ponedeljek gostovala pri Bravu z novim trenerjem na klopi. Kurtušić bo prav ob svojem debiju v slovenskem nogometu dopolnil 41 let starosti.