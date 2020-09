Kek pred nadaljevanjem Lige narodov: Želimo zmagati vse tekme

"Smo v novem položaju s tremi tekmami v enem oknu in to narekuje kakšno ime več na seznamu. V Ligi narodov pa so igralci suspendirani že po drugem kartonu, zato lahko skozi teden pride na seznam še kakšno novo ime, tudi zaradi tega, ker bomo iz Prištine potovali neposredno v Kišinjov. Pričakovanja pa so jasna, želim zmagati na vsaki tekmi, od San Marina do Moldavije. Bosta pa gostovanji dali kakšno informacijo več in pokazali, v katero smer se razvijamo," je pojasnilMatjaž Kek, ki zaradi omejitev glede novega koronavirusa spet nima na voljo igralcev iz ZDA in Azije. Slovenija je v Ligi narodov že odigrala dve tekmi, obe doma, in sicer z Grčijo 0:0, z Moldavijo pa 1:0. V ligi C in skupini 3 imata po štiri točke Grčija in Slovenija, Moldavija in Kosovo pa po eno. Tekmo na Kosovu bodo Kekovi izbrani igrali 11. oktobra, v Moldaviji pa bodo gostovali 14. oktobra. Že 7. oktobra bodo Slovenci na prijateljski tekmi v Stožicah gostili San Marino. S slednjim so se Slovenci merili štirikrat in štirikrat zmagali (2:0, 6:0, 3:0, 5:0). S Kosovom Slovenija še ni igrala, z Moldavijo pa je igrala trikrat (1:0, 2:1, 3:0). Slovenija je na lestvici Mednarodne nogometne zveze 64., Kosovo je 116., Moldavija 175., San Marino pa 210.

Seznam za prihajajoče tekme:

- vratarji:Jan Oblak (Atletico Madrid), Vid Belec (Salernitana), Matjaž Rozman (Celje);

- branilci: Miha Mevlja (Soči), Petar Stojanović (Dinamo Zagreb), Nejc Skubic (Konyaspor), Jure Balkovec (Karagumruk), Miha Blažič (Ferencvaros), Nemanja Mitrović (Maribor), Jon Gorenc Stanković (Sturm Gradec), Mario Jurčević (Osijek);

- vezisti:Jasmin Kurtić (Parma), Miha Zajc (Genoa), Jaka Bijol (Hannover), Amedej Vetrih (Rizespor), Rajko Rep (Hartberg), Nino Kouter (Mura), Sandi Lovrić (Lugano), Dejan Petrović (Rapid Dunaj);

- napadalci: Benjamin Verbič (Dinamo Kijev), Andraž Šporar (Sporting Lizbona), Damjan Bohar (Osijek), Haris Vučkić (Real Zaragoza), Blaž Kramer (Zürich).