Kekov prvi seznam: med izbranci tudi Vombergar, Črnic, Korun, Mlakar ...

Selektor slovenske reprezentance Matjaž Kek bo konec meseca vodil svojo prvo tekmo v novem mandatu. V Marbelli se bo slovenska reprezentanca, sestavljena večinoma iz nogometašev, ki igrajo v slovenskih klubih, pomerila s kitajsko izbrano vrsto do 25 let. Selektor Matjaž Kek je objavil seznam 23 igralcev, med katerimi bo iskal tudi nove moči za reprezentanco.

Matjaž Kek FOTO: Damjan Žibert

Novi stari slovenski nogometni Matjaž Kek je objavil seznam za tekmo s Kitajsko. Na Kekovem seznamu je 21 nogometašev iz slovenske lige, največ reprezentantov bosta v Španijo poslala Maribor in Domžale, vsak po šest. "Cilj treningov in tekme, ki niso v uradnem terminu Fife, je, da preverimo nekatera dodatna imena, ki bi lahko razširila reprezentančni kader. Večina igralcev prihaja iz slovenske lige, zato gre zahvala našim klubom, ki so omogočili prihod igralcev na reprezentančni teden, in NZS, ki je našel termin in nasprotnika," je ob objavi seznama povedal selektor Kek.



Slovenija se bo pomerila s kitajsko reprezentanco do 25 let, tekma bo v četrtek, 24. januarja, ob 17. uri v Marbelli. "Kitajska reprezentanca do 25 let se že dalj časa pripravlja v Marbelli in je perspektiva za njihovo člansko reprezentanco," je o nasprotniku povedal Kek, ki ima jasna pričakovanja pred odhodom.

Na Kekovem seznamu je 21 nogometašev iz slovenske lige, največ reprezentantov bosta v Španijo poslala Maribor in Domžale, vsak po šest. Med reprezentančnimi člani v zadnjem obdobju je Kek vpoklical nogometaša Maribora Amirja Derviševiča in Luko Zahovića ter člana Celja Rudija Požega Vancaša, v reprezentanco se po večletni odsotnosti vrača tudi Dejan Lazarević.

"Popolnoma jasno je, da so igralci v začetni fazi pripravljalnega obdobja, večina jih je v procesu treninga. To pomeni, da bomo lahko konkretno in usmerjeno delali. Pričakujem pravi pristop, velik motiv za dokazovanje in primerno vedenje tako na igrišču kot zunaj njega. Priznati moram, da se sam izjemno veselim te akcije, ki mi bo dala informacije, ki jih želim, s tem pa sovpada tudi sestanek s trenerji prvoligašev, ki ga bom opravil na trenerskem licenčnem seminarju v Portorožu. To lepo zaokroža celotno akcijo, v kateri bom lahko videl, spoznal potencial igralcev, ki so na seznamu. Na koncu koncev nisem niti pričakoval, da bodo klubi iz tujine igralcem dovolili udeležbo na zboru."





Andres Vombergar FOTO: Damjan Žibert