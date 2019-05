Kekov seznam brez Zahovića, a z novincem Popovićem

Slednji, nogometaš ruskega Orenburga, je tako kot Žan Majer na seznamu po dobri klubski sezoni in tudi zaradi težav s poškodbo Reneja Krhina . "V iskanju rešitev zaradi Krhinovih težav je to eden izmed igralcev, ki je zanimiv, dobro se je vklopil v Rusiji, isto velja za Žana Majerja v Lecceju. V vsem tem iskanju rešitev sta to igralca, ki imata za sabo dobro sezono. Hočem povečati možnost pri izbiri v zvezni vrsti," je odločitev pojasnil Matjaž Kek , ki bo svoje fante zbral v petek v Kranjski Gori, kjer bodo vadili do odhoda v Celovec. Selektor je pojasnil, da bo Krhin vseeno prišel na zbor in bodo tam videli, kaj se da narediti. Dodal je, da ima težave tudi Benjamin Verbič , pri katerem je izpostavil veliko željo in optimizem. Poudaril pa je, da bo čakal oba. "Težave ima tudi Andraž Šporar , ki ima nekaj težav z ramo, današnji pregledi bodo pokazali, ali je kaj resnega," je še dejal Kek, ki pa pravi, da verjame, da bo nared tudi Jan Oblak , čeprav si je ob koncu sezone rahlo poškodoval mišico. Kek bo seznam igralcev še dopolnil z igralci iz slovenske lige, čaka na zaključek pokalnega tekmovanja, ki bo v četrtek, ko se bosta v Celju merila Olimpija in Maribor, oziroma tudi iz mlade reprezentance. Na seznam bo bržčas vključil še enega vratarja in enega napadalca, v primeru Krhinovega neigranja mogoče tudi vezista, pri čemer je dejal, da ga zelo zanima, kako se bo v mladi vrsti odrezal Adam Gnezda Čerin . Proti Latviji se obeta slovenski selektorski obračun, saj baltsko reprezentanco vodi Slaviša Stojanović , nekdaj tudi slovenski selektor.

"Že prej smo mislili, da je skupina dovolj tekmovalna, nato pa je prišla še sprememba na latvijski klopi, kar daje temu dvoboju še posebno draž. Veliko sem že povedal o kolegu na klopi Latvije, to bo še en izziv več in ščepec na zanimivost te tekme. Riga ne bo 'sprehod', motivacija bo visoka na obeh straneh. Ne znam pa si predstavljati, da bi bil Stojanović bolj motiviran od mene," je poudaril šef slovenskega strokovnega štaba. Da bo Slovenija motivirana, je jasno, saj ima "le" dve točki, da bo Latvija motivirana, je tudi jasno, ker je še brez točk. Kar nekako presenetljivo pa je po dveh tekmah brez točk tudi Avstrija. "Ne zanima me, kakšne težave imajo Avstrijci, saj imam svojih dovolj. Imajo pa neverjetno bazo v nemški ligi in drugod po Evropi. Toda kljub njihovi zmagi na prijateljski tekmi lani v Celovcu se bo ta junijska tekma začela z 0:0, na stadionu bo dva tisoč slovenskih navijačev, hkrati pa njihova želja ne more biti večja kot naša. Je pa Avstrija kakovostna reprezentanca, ki po dveh ničlah bržčas gleda tudi na Slovenijo nekoliko drugače kot ob žrebu skupin na Irskem," je pojasnil Kek. Ta je imel sedem igralcev na voljo že v zadnjih dneh na Brdu pri Kranju, kjer so opravili štiri treninge. "To je dokaz, da so fantje pri stvari in da vedo, za kaj gre. Vse skupaj nam je prišlo zelo prav," pravi Kek in o pričakovanjih za prihajajoči tekmi izpostavil točke in to, da s še boljšo igro in odnosom upravičijo zanimanje slovenske javnosti za tekmo v Celovcu.

Slovenija se bo z Avstrijci merila 7. junija, z Latvijci pa tri dni pozneje v Rigi. Avstrija je trenutno na lestvici Mednarodne nogometne zveze 34., Slovenija je 63., Latvija pa 133.

V skupini G sicer po dveh krogih vodi Poljska s šestimi točkami, Severna Makedonija in Izrael jih imata po štiri, Slovenija dve, Avstrija in Latvija pa sta še brez točk.