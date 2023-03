Kekov seznam 'širši' za Vipotnika in Drkušića

Selektor slovenske nogometne reprezentance Matjaž Kek je na Brdu pri Kranju objavil seznam igralcev, na katere bo računal na prvih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. Na njem sta tudi novinca Vanja Drkušić, branilec Sočija, in Žan Vipotnik, napadalec Maribora.

Slovenijo, 62. na lestvici Mednarodne nogometne zveze, najprej 23. marca čaka gostovanje v Kazahstanu (115.), nato pa 26. marca domači obračun s San Marinom (211.), za katerega je po podatkih Nogometne zveze Slovenije (NZS) prodanih že 4000 vstopnic. Slovenci se s Kazahstanom še niso merili, s San Marinom pa petkrat in petkrat zmagali. V skupini H so sicer še Danska, Finska in Severna Irska. Kvalifikacije bodo med marcem in novembrom 2023. Deset zmagovalcev skupin in deset drugouvrščenih se bo neposredno uvrstilo na EP, zadnja tri mesta pa bodo zapolnile ekipe po dodatnih kvalifikacijah Lige narodov marca 2024. "V nov kvalifikacijski cikel ne greš po to, da boš simpatičen tretji ali četrti. Vse želje in cilji na podlagi igre iz Lige narodov – vse mora temeljiti na igrišču. Prepričan sem, da se bo veliko vprašalo tudi Slovenijo v tej skupini. Moramo biti odločni," je na novinarski konferenci povedal Matjaž Kek in se dotaknil seznama, na katerem imata nekaj težav Andraž Šporar in Domen Črnigoj, a bodo oba poskušali pripraviti za tekmi.

icon-expand Selektor slovenske nogometne izbrane vrste Matjaž Kek je objavil seznam reprezentantov, na katere bo računal na uvodnih dveh tekmah kvalifikacij za evropsko prvenstvo 2024. FOTO: Damjan Žibert

"Jedro se je ustvarilo, dve imeni sta novi, tudi zaradi nekaj težav s poškodbami. Je pa dovolj motiva, želje in odločnosti, da gremo v cikel sicer s težkim gostovanjem, kjer bomo igrali na umetni travi, obenem pa je tudi Kazahstan dobro igral v zadnji Ligi narodov. Mogoče ne toliko zveneč, ampak težek začetek," je še povedal Kek. Ta se je dotaknil tudi določenih specifik prvega tekmeca, Kazahstana. "Če Kazahstance pogledaš na hitro, je razlika med njihovim igranjem doma in na gostovanjih. Nekaj vpliva tudi umetna trava. Fizično so dobra ekipa, imajo svoj ritem, so agresivni. Reprezentanca, proti kateri nam ni treba biti ponižen, je pa treba biti spoštljiv in odločen," je še pojasnil Kek.

icon-expand Slovenska nogometna reprezentanca začenja kvalifikacije za evropsko prvenstvo, ki ga bo prihodnje leto gostila Nemčija. FOTO: Damjan Žibert