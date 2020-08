Kek o Kamplu: Vrata so mu vedno odprta

Prav tako manjkajo tudi poškodovaniBojan Jokić, pa tudiAljaž Struna inRobert Berić, ki sta v ZDA. Iz vrst državnega prvaka Celja sta zraven Matjaž Rozmanin Mitja Lotrič, iz pokalnega prvaka Mure Nino Kouter, z dobrimi igrami pri Rapidu pa je vpoklic dobil tudiDejan Petrović. Po odsotnosti v prejšnjem obdobju je na seznamu spet tudi bočni branilec Nejc Skubic. V strokovnem štabu je po novem spet tudi Milan Miklavič. Tekma z Grčijo bo 3. septembra ob 20.45, z Moldavijo pa tri dni pozneje ob 18.00. Slovenija igra v ligi narodov v ligi C in skupini 3, v kateri je še Kosovo. S slednjim se bodo Slovenci prvič merili 11. oktobra, do konca lige narodov pa bodo nato še tekme Moldavija - Slovenija (14. oktober), Slovenija - Kosovo (15. november) in Grčija - Slovenija (18. november). V ligo B bo po koncu napredoval zmagovalec skupine, zadnjeuvrščeni pa bo igral dodatne kvalifikacije za obstanek v ligi C. "Končno! Začetki nekega novega tekmovanja in tudi obilne spremembe na seznamu. Neurejeni statusi, problemi s potovanji, poškodbami, boleznijo ... Skratka, kar nekaj stvari, ki so vplivale na spisek. Je pa še nekaj časa do zbora in prve tekme, lahko še pride do kake spremembe. Zagotovo bosta prišla še igralec ali dva naknadno," je uvodoma dejal Kek, ki bo na prvi tekmi pogrešal tudi kaznovanega Jasmina Kurtića, lahko pa se še kaj zaplete okrog prihodaTima Matavža. Kljub vsemu je cilj enak, torej zmagati na vsaki tekmi. "Jasno je, da je 'hendikep' igranje brez gledalcev, ampak pomembno je, da se spet zažene tudi reprezentančni nogomet."