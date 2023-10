Kekov seznam za Finsko in Severno Irsko: Sklepna dejanja so pred nami

"Sklepna dejanja so pred nami. Potrebujemo točke za naše želje in cilje. Že prvi tekmec prinaša veliko motivacije, prepričanja, da bo kakovostna Slovenija prišla do novih točk," je uvodoma dejal Matjaž Kek.

"Smo sredi sezone in vedno je kakšna težava. Še en teden je do zbora, spremljali bomo tiste, ki imajo težave. Ta spisek nosi preverjena imena, so pa še imena, ki čakajo na klic. Veselim pa se izziva, to je velik privilegij, da lahko razmišljamo o svoji kakovosti in da posrkamo pozitivno energijo z zadnjih tekem v Ljubljani," je dodal selektor in poudaril, da se še ne ukvarja z računanjem, koliko točk mora Slovenija še osvojiti.

"Samo vsaka naslednja tekma me zanima. Finska je prevelik izziv, da bi lahko razmišljali o čemerkoli drugem," je poudaril in nadaljeval: "Vse štiri tekme do konca so najpomembnejše in bodo najpomembnejše. Finska ima ekipo, ki ima svoj 'gard', ampak kot sem rekel, spoštovati tekmeca, a najprej poskrbeti za našo pripravo, da bomo lahko dovolj sproščeni, da dobro odigramo."

Kek je glede težav z igralci posebej omenil kar nekaj imen, tudi Miho Zajca, ki ga tokrat ni na seznamu, Davida Brekala čaka magnetna resonanca, ob tem pa imata takšne in drugačne težave še Vanja Drkušić in Andraž Šporar. "Ampak 23, 24, 25 igralcev, zaupamo vsakemu. Ta seznam bo doživel nekaj sprememb, tako da bomo aktivirali igralce iz slovenske lige, tujih lig, tiste, ki jih bomo potrebovali. V Belfastu pa bodo potrebne tudi mišice, tudi o tem razmišljamo v strokovnem štabu."