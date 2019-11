Kekova analiza neuspešnih kvalifikacij: Gre mi že malo na živce

Želja je prijateljska tekma z močno reprezentanco "Samokritičnost je osnova. Potem lahko gradiš. S fanti nisem imel težav skozi kvalifikacije, sem pa tudi že sam bil v podobnem položaju. Usedel sem bom z vodstvom Nogometne zveze Slovenije, pri čemer se želim pogovarjati zgolj o stroki. Drugo me ne zanima. Na koncu pa tudi igralci niso neumni, da ne bi vedeli, kaj je dobro in kaj slabo. Na nekaterih tekmah smo bili zelo v redu, na nekaterih pa preveč lahkomiselni, celo neodgovorni," še pojasnjuje Kek.

"Razmišljam tudi o treh igralcih zadaj, ampak tega se ne da narediti z enim treningom. Imamo primerne igralce za to," meni selektor, ki pa dodaja, da je videl kar nekaj dobrih stvari kljub porazu proti Poljakom. "Postavljen je nek zametek, neko jedro, mogoče pa bom moral sam biti odločnejši v selekciji. Mi gre pa že malo na živce, da govorim kar veliko o sebi, z druge strani pa ne slišim ničesar. Treba se bo pogledati v ogledalo, biti samokritičen, ko ni vse v redu, in zadovoljen, ko je," poudarja Kek.

"Imamo kakovost za dosego gola, na drugi strani pa imamo težave v obrambi, odgovornosti, taktični disciplini, agresivnosti. Težko je to spremeniti z danes na jutri," pravi Kek.

Pokazatelj nekonstantnosti "Težko govorimo o celem ciklu takoj po tekmi, ta tekma s Poljsko pa je pokazatelj te nekonstantnosti. Kakor koli, kot selektor sem izbiral, postavljal, verjetno pa bo v naslednjem času kar dosti trenutkov, ko se lahko najprej vsak sam pogleda v ogledalo," je po tekmi v Varšavi povedal Kek. Ta je še enkrat poudaril, da morajo za kaj več izhajati iz organizacije in nepopustljivosti.

Vrhunec je bila nato septembrska zmaga doma proti Poljakom ( 2:0 ), sanje o EP pa so se začele spet postavljati v ospredje po razburljivi zmagi nad Izraelom ( 3:2 ). Toda oktobra se je vse spet porušilo, predvsem predstava v Skopju ( 2:1 ) je bila za pozabo, po novem porazu z Avstrijci ( 0:1 ) pa je bilo jasno, da bo zaenkrat zadnje veliko slovensko tekmovanje svetovno prvenstvo 2010. Za konec je Kekova vrsta doma premagala Latvijo z 1:0 in na Poljskem igrala že omenjenih 2:3 .

Slovenija si je pred začetkom kvalifikacij želela preboj na evropsko prvenstvo, kar je bil cilj, ne pa tudi pogoj, kot je večkrat poudaril selektor Matjaž Kek . Ta je priznal, da jim tega ni uspelo uresničiti, in mnogokrat izpostavil predvsem prevelika nihanja v igri. Slovenija je obetavno začela z 1:1 v Izraelu , malo manj obetavno nadaljevala proti Makedoncem doma ( 1:1 ), sledil pa je še slabši obraz v Celovcu proti Avstriji ( 0:1 ). Dvig navzgor je nakazala visoka zmaga v Rigi proti skromni Latviji ( 5:0 ).

Tega nov tekmovalni del čaka prihodnjo jesen v Ligi narodov. Spomladi si želi kakšno prijateljsko tekmo s katero močnejših reprezentanc, ki se bodo pripravljale na EP 2020. Nanj so se sicer po vrsti iz skupin od A do I uvrstile Anglija, Češka, Ukrajina, Portugalska, Nemčija, Nizozemska, Švica, Danska, Hrvaška, Wales, Španija, Švedska, Poljska, Avstrija, Francija, Turčija, Belgija, Rusija, Italija in Finska. Preostala štiri mesta bodo zapolnile ekipe iz "playoffa" Lige narodov marca prihodnje leto.

Najboljši strelec kvalifikacij, v katerih je igralo 55 reprezentanc, je bil Anglež Harry Kanez 12 goli, Izraelec Eran Zahavije dosegel enega manj, morda najspektakularnejšega z ogromne razdalje prav proti Sloveniji v Ljubljani, ko je presenetil nepozornega Jana Oblaka, ki se ni najbolj izkazal niti na torkovem obračunu v Varšavi, ko je s slabim izbijanjem žoge zakrivil prvega od treh golov Poljakov. Med Slovenci je bil s štirimi zadetki najboljši Josip Iličić.

