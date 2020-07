Kekovi fantje septembra proti Grčiji in Moldaviji

Slovenska nogometna reprezentanca se septembra vrača na igrišča s tekmama lige narodov proti Grčiji in Moldaviji. Oktobra bodo varovanci Matjaža Keka igrali pripravljalno tekmo s San Marinom ter tekmi lige narodov s Kosovom in Moldavijo, novembra pa sledita še obračuna v ligi narodov s Kosovom in Grčijo.

icon-expand Matjaž Kek bo s svojimi varovanci znova ne delu septembra. FOTO: Damjan Žibert Dva termina pripravljalnih tekem sta ob spremenjenem reprezentančnem koledarju na sporedu v oktobru in novembru, nogometni zvezi Slovenije in San Marina pa sta se dogovorili za tekmo med Slovenijo in San Marinom 7. oktobra v Sloveniji, prizorišče bo določeno v naslednjih dneh. Slovenija bo sicer novembra odigrala še eno pripravljalno tekmo, nasprotnik še ni znan.