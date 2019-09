Kekovi izbranci na deževnem Brdu začeli priprave na Poljsko

Selektor Matjaž Kekje svoj reprezentančni seznam razkril že prejšnji teden, a je zaradi poškodb prišlo do manjših sprememb. Tako reprezentanci Slovenije ne bosta mogla pomagati MartinMilecin Jaka Bijol, zato je Kek naknadno vpoklical Domna Črnigoja, ŽanaMajerjain Romana Bezjaka. Reprezentanco čakata dve domači tekmi, selektor je že prejšnji teden poudaril, da so cilj točke, kar pa vsekakor ne bo lahko. V petek v Stožice prihajajo favoriti in vodilni v skupini Poljaki, v ponedeljek pa Izraelci.

"Pred nami sta dve najpomembnejši in tudi najtežji tekmi v skupini. Pripravljeni smo, imamo še dovolj časa do tekme. Do tekme bomo dobro trenirali, se pripravili in upamo na najboljši izkupiček. Na igrišču moramo pokazati, kar smo zmožni in ne samo govoriti. Vedno želimo dati vse od sebe in zmagati, ampak včasih gre in včasih ne," je na zboru reprezentance dejal Petar Stojanović.

'Na takšni ravni so vsi dobri'

Branilec Dinama iz Zagreba se strinja, da so Poljaki najkakovostnejša ekipa skupine.

"Mi kot profesionalci spoštujemo vse igralce vseh ekip, ampak se strinjam z vami, da so Poljaki tudi po imenih najboljši v tej skupini. Tudi kot reprezentanca so najbolj kakovostni glede imen in klubov, kjer igrajo, ampak to je nogomet in na takšni ravni so vsi dobri,"pravi Stojanović.

Korun: Lewandowski je pol ekipe

So si pa igralci enotni, da morajo izkoristiti prednost domačega terena in vzdušje na stadionu, v petek bo tekma proti Poljski najverjetneje razprodana.

"Moramo pokazati svojo kakovost, ki jo imamo. Igramo pred svojimi navijači in moramo vrniti njim in vsem skupaj, kar smo izgubili v Stožicah proti Severni Makedoniji in na ostalih tekmah," pravi Stojanović. Poljaki bodo v Stožice prišli s prvim zvezdnikom Robertom Lewandowskim, ki ima po besedah Uroša Koruna, ta si kruh služi na Poljskem, v domovini status boga.

"Poljaki veliko stavijo na Lewandowskega, je pol ekipe in so lahko samozavestni. Da ga ustavimo, ne bo dovolj en igralec, ampak celotna ekipa," je prepričan Korun.

Povratek Benedejčiča razveselil slovenski tabor

Se pa po zdravstvenih težavah v reprezentanco vrača tudi selektorjev pomočnik Igor Benedejčič, česar so se igralci razveselili.

"Res smo veseli, da je on z nami in da je vse v redu. Tudi če ne ne bi bil z nami, samo da je zdrav. Je pa še toliko bolje, da je z nami in nam bo lahko s svojim znanjem pomagal," o Benedejčičevi vrnitvi v reprezentanco meni Stojanović.

Slovenija je na prvih štirih tekmah v kvalifikacijah za EP leta 2020 zbrala pet točk in je na četrtem mestu v skupini G. Na vrhu je Poljska z 12 točkami. Po dveh domačih tekmah se bodo Kekovi varovanci 10. oktobra odpravili v Skopje na gostovanje k Severni Makedoniji, tri dni zatem pa bodo v Stožicah gostili Avstrijce. Šestnajstega novembra pridejo v Ljubljano Latvijci. Za konec kvalifikacij pa bodo Slovenci gostovali pri Poljakih v Varšavi.

