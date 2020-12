Kekovi izbranci začenjajo kvalifikacije za SP 2022 proti Hrvaški

Po prvi tekmi s Hrvaško bo Slovenija tri dni zatem gostovala v Rusiji, 30. marca pa še na Cipru. Septembra bodo Slovenci najprej igrali doma proti Slovaški in Malti, nato pa še gostovali na Hrvaškem.

Oktobra bo sledilo gostovanje na Malti ter domača tekma z Rusi, konec kvalifikacij pa bo novembra, ko bo Slovenija najprej gostovala na Slovaškem, nato pa igrala še doma s Ciprom. Slovenija se je doslej s Hrvaško merila osemkrat ter petkrat izgubila in trikrat remizirala. S Slovaško je igrala šestkrat in trikrat zmagala, dvakrat remizirala in enkrat izgubila. Z Rusijo ima na petih tekmah po dve zmagi in poraza ter remi, s Ciprom ima na desetih tekmah pet zmag, tri remije in dva poraza, z Malto pa na šestih tekmah pet zmag in remi.

"Je zelo izzivalna skupina, hkrati pa tudi tekmovalna. Slovenija ni favorit, se bo pa dobro pripravila in poskusila izkoristiti vse možnosti, ki jih ima v igralskem kadru. To so vendarle kvalifikacije za SP. Šli bomo na valovih zmernega optimizma iz lige narodov, ampak z jasnim zavedanjem, da moramo biti na veliko višji ravni. Že prve tekme bodo veliko pokazale," je med drugim po žrebu komentiral selektor Matjaž Kek.