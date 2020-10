Kekovi izbranci zadovoljni končali oktobrsko akcijo

"Povsem zaslužena zmaga, ki je prišla prav ob koncu te oktobrske akcije," je po tekmi v Kišinjovu dejal Kek. "Potrebovali smo minuto, dve in Jana Oblaka, da smo prišli v ritem. Ampak igrali smo po načrtu, videti smo bili dobro in sem zadovoljen. Pravzaprav smo v tem oktobrskem terminu naredili tisto, kar je bil naš cilj. In to na način, ki je vreden zaupanja in energije za naprej," je nadaljeval Kek.

'Ostati moramo na trdnih tleh'

"Ozračje se dviga s pozitivnimi rezultati. V tem trenutku zmagujemo in smo si ustvarili lepo vzdušje. A moramo ostati na trdnih tleh, se boriti naprej. Čakata nas še dve težki tekmi v Ligi narodov s Kosovom in Grčijo, tako da bomo morali ostati zbrani in iti s trdim delom po pozitiven rezultat," je dodal Vučkić, za katerega je Kek kljub zadetkom dejal, da ga čaka še veliko treninga in dela, da bo na ravni, ki mu jo omogočata znanje in talent. A poudaril je tudi drugo njegovo kakovost, in sicer da je na tekmi s Kosovom zelo dobro pritiskal na zadnjo linijo tekmeca.

Če je kljub temu, da so v napadu manjkali nekateri "kapitalci", kot so Josip Iličić, Andraž Šporar, Tim Matavž, Robert Berićin drugi, Slovenija na treh oktobrskih tekmah dosegla devet golov, velja izpostaviti tudi dejstvo, da obramba, v njenem osrčju sta ob odsotnosti Aljaža Strunenajpogosteje Miha Blažičin Miha Mevlja, tudi po zaslugi nekaj Oblakovih posredovanj ni klonila že pet tekem (San Marino je sicer ob branjenju Vida Belcain spremenjeni zadnji liniji zadel okvir vrat).

'Vsak s pozitivno energijo in željo je dobrodošel'

"Dejstvo je, da se mozaik sestavlja, in to tako, da ti kot trenerju da zadovoljstvo. Tudi kar zadeva igro in dosežene gole ‒ vse to na način, ki potrjuje zavzetost na treningu in ki izraža tudi zavedanje, da smo zmagali, ampak da to še ne pomeni, da bi lahko karkoli prepuščali naključju," je še povedal Kek. Ta je tudi zadovoljen, da je strokovnemu štabu uspelo razširiti bazo igralcev, ki pa ni končana.

"Ustvarja se skupina, ki je zelo zanimiva. Kot pravim, pa je vsak s pozitivno energijo in željo dobrodošel, če si bo to zaslužil,"pravi Kek.

Njegove izbrance do konca čakata še dve preizkušnji, in sicer Kosovo doma 15. novembra in Grčija v gosteh 18. novembra. Po štirih krogih ima Slovenija v ligi C in skupini 3 deset točk, sledi Grčija z osmimi, Kosovo ima dve, Moldavija pa eno točko. Prvo mesto v skupini vodi v višjo ligo, ligo B. V tej pa ‒ za primerjavo ‒ po štirih krogih najbolje kaže ekipam, kot so Avstrija, Norveška, Škotska, Češka, Rusija, Madžarska, Wales in Finska. Tudi pri drugih članicah tega "razreda" pa gre za imena, ki so nogometno uglednejša in privlačnejša od teh v ligi C, kar bi lahko bil dodaten motivacijski dejavnik za slovensko vrsto na zadnjih dveh novembrskih preizkušnjah.